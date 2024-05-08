1.5 مليون نزيل فندقي بالشارقة خلال 2023

الشارقة (الاتحاد)

استقطبت إمارة الشارقة أكثر من 1.5 مليون نزيل فندقي خلال عام 2023، بزيادة 11%، مقارنةً بعام 2022، وذلك في تطور يعكس النمو السياحي المستدام بالإمارة ومقومات الشارقة كوجهة سياحية رائدة، حسب ما أعلنته هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس، على هامش مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2024 الذي يختتم أعماله اليوم في دبي.

وكشفت الهيئة، أن روسيا ودول البلطيق تصدّرت معدلات نمو أعداد النزلاء في الشارقة وذلك بنسبة نمو 36% مقارنة بالعام الماضي، تلتها دول الخليج بنسبة نمو 17%، وجاءت استراليا ودول المحيط الهادي في المركز الثالث بزيادة قدرها 15%، مما يشير إلى تنوع مصادر استقطاب النزلاء ويعزز مكانة الشارقة مركزاً سياحياً عالمياً.

واستعرضت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي، أبرز مقومات قطاع السياحة والسفر في الشارقة والكشف عن تفاصيل أحدث المشاريع والوجهات السياحية المستدامة في الإمارة التي تضمنت مشروع «تطوير وتنظيم منطقة البداير» التابع لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاع الحكومي بالإمارة، و«متنزه مليحة الوطني» التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وحدائق كلباء المعلقة، وبحيرة الحفية وغيرها من المشاريع، حيث جمعت الهيئة تحت مظلة «جناح الشارقة» 27 جهة من القطاعين العام والخاص. وأوضحت هيئة الإنماء التجاري والسياحي أن الشارقة رسّخت مكانتها وجهة سياحية مفضلة للنزلاء العرب والأجانب من خلال الوجهات السياحية والمرافق المتطورة التي تحتضنها، إذ تضم أكثر من 100 فندق.

وقال خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي: تشهد الشارقة تطوراً ملموساً في قطاع السياحة والسفر عاماً بعد عام مدعومة بالرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وتعكس نتائج عام 2023 النمو المتسارع لهذا القطاع الحيوي، فقد أسهمت السياحة بشكل ملحوظ في تنمية البنية التحتية ودعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة لتعزز من مسيرة النمو الاقتصادي الشامل للإمارة.