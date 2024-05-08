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«AIM للاستثمار» تنظم جلسات «الشركات الناشئة واليونيكورن»

خلال جلسات «الشركات الناشئة واليونيكورن» (وام)
9 مايو 2024 01:07

أبوظبي (وام)

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شهدت قمة AIM للاستثمار 2024 المقامة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، سلسلة من الجلسات ضمن محور الشركات الناشئة وشركات اليونيكورن «الصاعدة التي تقدر قيمتها بمليار دولار أو أكثر»، حيث قدمت هذه الجلسات للمشاركين رؤى قيمة تعزز من مفهوم الابتكار في بيئة ريادة الأعمال. وسجلت أعمال القمة حضوراً لافتاً من نخبة الرياديين والخبراء البارزين في مجال الاستثمار، إلى جانب رواد أعمال من فئة الشباب لاستكشاف أحدث التقنيات والتوجّهات الحديثة في قطاع الأعمال واستراتيجيات النمو المستدام.
وفي إطار محور الشركات الناشئة وشركات اليونيكورن، تضمنت فعاليات القمة جلسات حوارية وعروضاً تقديمية بهدف رسم مسار النجاح للشركات الناشئة وشركات اليونيكورن ضمن مشهد الأعمال سريع التطور.
وشهدت جلسة بعنوان «التوجه إلى المستقبل: 2024»، العام الذي يشهد انتعاشاً للشركات الناشئة واليونيكورن حضور رواد الاستثمار حول العالم الإمكانات الهائلة للثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال استعراض التوجهات التكنولوجية الحديثة وآثارها على الشركات الناشئة، ودور الذكاء الاصطناعي في إدارة النفايات، وأهمية الحلول القائمة على البيانات، والجهود التعاونية التي تقود مسيرة الابتكار في دولة الإمارات.
وقال ماهر الكعبي، مستشار رئيس مجلس إدارة مجموعة السركال - عضو مستقل في مجلس الإدارة:«أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة تميزها في تكوين شراكات ناجحة مع الشركات العالمية، بهدف تعزيز ودعم الشركات المحلية».
وسلطت جلسة بعنوان «التوزيع الجغرافي الجديد للشركات الناشئة: نشر الابتكار الرقمي في أفريقيا وأماكن أخرى»، الضوء على الازدهار الذي تشهده الشركات الناشئة في أفريقيا، وتناولت الإمكانات الواعدة وفرص الاستثمار غير المستغلة في عموم دول القارة.. وشدد المتحدثون على أهمية التعاون الدولي العابر للحدود وتبني الحلول الرقمية المتزايدة.
وأكدوا على الحاجة إلى وجود استثمارات استراتيجية لدفع النمو الشامل. وفي هذا الصدد، قال نائل هايليمريم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تشابا: «الحالة التي تعيشها أفريقيا اليوم هي ذاتها التي كانت الصين تعيشها قبل 20 عاماً، وكلنا نعلم ما وصلت إليه الصين الآن، فأفريقيا الآن تجدّ السير في طريقها للحاق بالصين». كما استعرضت جلسة بعنوان «رائدات الأعمال في الشركات الناشئة: التوازن بين العمل والحياة» دعم وتمكين رائدات الأعمال والإنجازات المتميزة للقيادات النسائية في بيئة الشركات الناشئة، بالإضافة إلى قصص النجاح الملهمة والرؤى القابلة للتنفيذ، مما يشجع النساء على السعي لتحقيق أحلامهن في ريادة الأعمال.
وفي إطار هذه الجلسة، قالت بسمة عبدالله عريقات، الشريك المؤسس ومدير العمليات في شركة كون تكنولوجيز: «يمكنك أن تواجه المواقف الصعبة التي تقابلك في العمل يومياً بعقلية الضحية، ولكن في نفس الوقت يمكنك أيضاً التعامل مع هذه المواقف بروح البطولة». وتناولت جلسة «توظيف الكفاءات المناسبة وتكوين بيئة عمل سليمة»، الجوانب المهمة لاكتساب المواهب وتطوير بيئات العمل، مشددة على أهمية التنوع والشمولية وتعزيز ثقافة الابتكار.

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