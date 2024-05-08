«العالمية للمدن الذكية والمستدامة» تختار أبوظبي مقراً إقليمياً لها

رشا طبيلة (أبوظبي)

اختارت المنظمة العالمية للمدن الذكية والمستدامة، أبوظبي لتكون مقراً إقليمياً لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أعلنت الافتتاح الرسمي للمقر، خلال مشاركتها في قمة AIM للاسثتمار التي تختتم أعمالها اليوم في أبوظبي.

وأكدت يونبول إيلينا تشو، رئيسة البرامج في المنظمة، أثناء المشاركة في جناح على هامش القمة، أن أبوظبي تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال المدن الذكية، حيث صنفت الأولى في تطبيق ممارسات المدن الذكية في المنطقة العام الماضي. وأضافت أن أبوظبي تصنف ضمن قائمة 15 مدينة عالمياً بتطبيق مبادرات المدن الذكية، الذي شمل 164 مدينة حول العالم.

وأوضحت «اليوم نفتتح مكتبنا الإقليمي لمنطمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي، حيث اخترنا أبوظبي كونها من الأعضاء المؤسسين للمنظمة، إضافة إلى نشاطها في مبادرات المدن الذكية، وأنها تقود هذا المجال في المنطقة».

وأوضحت تشو أن المنظمة العالمية للمدن الذكية هي منظمة تأسست في عام 2010، من خلال 50 من الأعضاء المؤسسين، وأبوظبي تعد واحدة من الأعضاء المؤسسين للمنظمة، وارتفع عدد الأعضاء إلى 200 عضو العام الجاري.

وقالت: «تضم المنظمة أعضاء من الحكومات المحلية، لا سيما موفري الحلول الذكية، خاصة التحول الرقمي».

وأوضحت أنه يتم التركيز في تصنيف المدن على المبادرات الذكية على مؤشرات رئيسة، وهي استخدام أحدث التكنولوجيا، وكيفية تأثير تلك التكنولوجيا الذكية إيجاباً على تحسين جودة الحياة للناس».