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اقتصاد

«الاتحادية للهوية والجنسية» لـ«الاتحاد»: خطة للترويج الخارجي لجذب الاستثمارات والسياح

جناح الهيئة المشارك في القمة (الاتحاد)
9 مايو 2024 01:07

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشفت أميرة علي السركال، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن تنفيذ الهيئة خطة خلال العام الحالي لتوسيع نطاق التواصل مع الجمهور والترويج لأنواع الخدمات المقدمة للمستثمرين، خاصة ما يتعلق بالأنواع المختلفة للإقامات الذهبية. 
وقالت في تصريحات لـ«الاتحاد» إن مشاريع الهيئة في العام الحالي تشمل المشاركة في 10 معارض ومؤتمرات وفعاليات داخل وخارج الدولة، من أجل تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال لدولة الإمارات. 

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وأضافت أن المشاركة في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة AIM للاستثمار، تستهدف الترويج لأنواع الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين وأهمها أنواع الاقامات الذهبية المختلفة مع تعريف مجتمع الأعمال بأنواع الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها الهيئة على مدار 24 ساعة لمدة 7 أيام في الأسبوع، والإجابة بشكل مباشر عبر مختصين على استفسارات المستثمرين ورواد العمال وأصحاب المشاريع بشأن متطلبات وإجراءات وكيفية الحصول على الفئات المختلفة من الإقامة الذهبية. 
وأكدت أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ستركز خلال العام الحالي على المشاركة في معارض السفر التي تقام في الدول المختلفة، من أجل دعم خطط الدولة لزيادة الجذب السياحي، حيث شاركت الهيئة في معرض السفر في برلين خلال العام الحالي ومن المقرر أن تشارك في معرض السفر في لندن بهدف المساهمة في جذب المزيد من السياح للدولة، مع المشاركة في دورة العام الحالي من معرض «جيتكس أفريقيا» لاستعراض خدماتها الإلكترونية، منوهة بأنه تم التنسيق مع دوائر السياحة المحلية في أبوظبي وعجمان والشارقة من أجل تواجد المختصين بالهيئة ضمن منصات دوائر السياحة في المعارض والمؤتمرات العالمية.
وحول مدى اهتمام المستثمرين في دول العالم المختلفة وجدوى التسهيلات التي توفرها الدولة للحصول على التأشيرات والإقامات، أجابت السركال، بأن تسهيلات الحصول على التأشيرات والإقامات هي أهم النقاط التي يبحث عنها السائح والمستثمر عند المفاضلة ما بين الدول سواء للزيارة أو الاستثمار في تلك الدول. 
وقالت إن الهيئة ارصدت اهتماماً كبيراً من قبل شرائح المستثمرين المختلفة بكيفية الحصول على الإقامة الذهبية خاصة في ظل المميزات التي توفرها الدولة لجذب الاستثمارات المباشرة، مختتمة بالتأكيد على حرص الهيئة على التواصل مع المستثمرين من أجل عرض الخدمات الذكية التي توفرها وتلبية تطلعات المستثمرين.

الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
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