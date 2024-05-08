الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة لـ«الاتحاد»: الإمارات مثال يحتذى به في تطور مناطقها الحرة عالمياً

رشا طبيلة (أبوظبي)

أكد الدكتور سمير حمروني الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، أن الإمارات تعد قصة نجاح ومثالاً يحتذى به في تطور مناطقها الحرة، وذلك من خلال أدائها والحوافز المقدمة والخدمات والإجراءات الموحدة والأمن والأمان والابتكار والاستدامة واستخدام أحدث التكنولوجيا والبنية التحتية المتميزة، ما يجعلها محط أنظار العالم في هذا القطاع الحيوي.

وقال في لقاء مع «الاتحاد» على هامش قمة AIM للاستثمارالتي تختتم أعمالها اليوم في أبوظبي: «الإمارات تشهد نشاطاً كبيراً في مناطقها الحرة، وتضم قرابة 40 منطقة حرة وتقدم حوافز وخدمات ليست بإمكان دول أخرى أن تقدمها لجذب الاستثمارات».

وأضاف: «الحوافز لم تعد تكفي وحدها بسبب التنافسية ولكن الإمارات واصلت جذب المستثمرين من خلال إطلاق خدمات نوعية».

وأوضح حمروني: منذ 15 أو 20 عاماً، كان الفرق بين نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة ونشاط اقتصادي خارح المناطق الحرة فرقاً شاسعاً، حيث كانت الحوافز مهمة جداً، وأن أي مستثمر لو يأتي للإمارات يذهب للمناطق الحرة.

وأضاف: بعد ذلك تم تعديل قانون الاستثمار الذي قلص من الفارق بين داخل وخارج المناطق الحرة ولكن المناطق الحرة واصلت جذب المستثمرين، وذلك من خلال نوعية الخدمات مثل الإجراءات الموحدة، حيث يتم إنجاز جميع الإجراءات في مكان واحد والابتكار في الإدارة والإجراءات والأمن والأمان إضافة إلى تطبيق معايير الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وبالتالي تميزت المناطق الحرة بالإمارات ولا تزال تجذب المستثمرين.

وأضاف: في السابق كانت المناطق الحرة تستقطب شركات موجودة في الأصل ولكن اليوم إلى جانب ذلك أصبحت المناطق الحرة حاضنات تجذب المستثمرين ممن يرغبون في تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة وتساعدهم في تحقيق ذلك، حيث لم يعد دورها يقتصر على جذب الاستثمار الأجنبي بل ربطه بالمحلي وبريادة الأعمال.

وقال: «الإمارات من أوائل الدول التي تمثل تجربة ناجحة في المناطق الحرة وأصبحت الكثير من الدول تطبقها في الوقت الراهن».

وبين حمروني: أنه يوجد ما يقارب 3 آلاف منطقة حرة في العالم في 150 بلداً تضم 3 ملايين شركة و100 مليون عامل، إضافة إلى أن ثلث التجارة العالمية تمر بالمناطق الحرة..

وأكد حمروني أن المناطق الحرة أُطلقت لثلاثة أهداف وهي جلب الاستثمار وخلق فرص العمل والتصدير.

وحول تصنيف المناطق الحرة في دولة الإمارات، قال: «دورنا يقتصر على التحسين وليس التنصيف ولكن يوجد جهة متخصصة في تصنيف المناطق الحرة، والتي أشارت في تصنيفها أنه منذ نحو الـ 15 عاماً تحل واحدة من المناطق الحرة في الإمارات المرتبة الأولى في قائمة أفضل المناطق الحرة عالمياً».

وأضاف: «باستمرار تضم قائمة العشر الأوائل نحو 3 إلى 4 مناطق حرة في الإمارات».

وبين أن المناطق الحرة في الإمارات تجربة ناجحة تساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتسبق الأحداث دائماً في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالتنويع الاقتصادي، من خلال جذب الاستثمار في قطاعات جديدة منها الذكاء الاصطناعي.