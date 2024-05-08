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اقتصاد

«الشارقة» بيئة تنافسية ووجهة عالمية مفضلة لمجتمعات الأعمال

وفد إمارة الشارقة المشارك في الملتقى (من المصدر)
9 مايو 2024 01:08

الشارقة (الاتحاد)

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شاركت إمارة الشارقة في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة «AIM للاستثمار»، التي أقيمت في أبوظبي تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً»، وقدمت الإمارة رؤيتها للاستثمار المسؤول والاقتصاد المستدام ومحفزات جذب الاستثمارات الأجنبية للأسواق المحلية.
وأشار حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إلى أن المشاركة في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة «AIM للاستثمار» تؤكد حرص الدائرة المتواصل للتواجد في مختلف المعارض والمحافل الاقتصادية التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة، من خلال تنشيط وتشجيع وجذب الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما وتأتي المشاركة ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة، والتي تركز على تطوير القطاعات الاقتصادية والعمل على إبرازها ودعمها بكل السبل وذلك استكمالاً لجهودها وسعيها في استقطاب المستثمرين، حيث يعد هذا الحدث أحد أفضل المنصات للقاء رجال الأعمال والشركات، الأمر الذي يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الشارقة.
وقال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، إن الأسواق العالمية باتت تشهد حالة من الزخم والحراك خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي انعكس على إمارة الشارقة باعتبارها وِجهة جاذبة للاستثمارات، وخاصةً في المناطق الحرة، لا سيما وأنها تتمتع ببنية تحتية متينة وقوانين ساهمت في كسب ثقة المستثمرين.

الشارقة
ملتقى الاستثمار السنوي
الاستثمار
أبوظبي
دائرة التنمية الاقتصادية
مدينة الشارقة للإعلام
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