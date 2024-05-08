«الضيافة القابضة» تضاعف محفظتها الفندقية إلى 2500 غرفة

دبي (الاتحاد)

كشفت مجموعة إدارة الضيافة القابضة (HMH) الإماراتية، خلال مشاركتها في سوق السفر العربي عن نجاحها في مضاعفة محفظتها من الغرف الفندقية خلال الاثني عشر شهراً الماضية لترتفع من 1162 إلى 2476 غرفة، وذلك في إطار خططها لمواصلة التوسع في الإمارات والأسواق الإقليمية.

ووقعت إدارة الضيافة القابضة، خلال المعرض اتفاقية لإدارة وتشغيل فنادق جديدة في المملكة العربية السعودية حيث من المقرر افتتاح أربعة فنادق في كل من مكة والمدينة المنورة وينبع، بعدد 1314 غرفة فندقية خلال العامين القادمين.

وقال باتريك أنطاكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في إدارة الضيافة القابضة: إن المجموعة نجحت خلال عام واحد فقط في مضاعفة محفظتها الفندقية بعد توقيع عدد من الاتفاقيات لإدارة وتشغيل مجموعة من الفنادق.