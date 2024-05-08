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اقتصاد

ماجد المعلا: السياحة عنصر أساسي في تعزيز الاقتصاد

ماجد المعلا خلال زيارة المعرض (من المصدر)
9 مايو 2024 01:07

أم القيوين (وام)

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أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين أهمية صناعة السياحة باعتبارها عنصراً أساسياً في تعزيز الاقتصاد وتنمية التبادل الثقافي بين الدول.
وأشار إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات السياحية، وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب السيّاح عن طريق بناء وتشييد المشاريع التنموية المتعددة، والتطوير في الخِدْمَات السياحية. جاء ذلك خلال زيارته لمعرض سوق السفر العربي 2024 في نسخته الحادية والثلاثين رافقه هيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار، والتقى عدداً من المسؤولين في الجهات السياحية المحلية وممثلي المؤسسات السياحية المختلفة، وتعرف على أحدث الوجهات السياحية والخدمات المقدمة في قطاع السفر والسياحة والضيافة.

ماجد المعلا
السياحة
الاقتصاد
أم القيوين
سوق السفر العربي بدبي
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