خبراء بارزون من "منتدى بريكس بلس للأعمال" يشاركون في قمة AIM للاستثمار"

يشارك خبراء بارزون من "منتدى مجموعة بريكس بلس للأعمال" في قمة AIM للاستثمار 2024، التي تعقد حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حيث يعد المنتدى أحد أهم الفعاليات المحورية التي تعقد على هامش القمة.

وترأست ألكساندرا بورمان جلسة ناقشت مجموعة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالديناميكيات الاقتصادية العالمية والعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس وشركائها.

وأكد داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية أهمية القمة في تعزيز التعاون الدولي وصياغة استراتيجيات الاستثمار والعلاقات الدولية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز النمو الاقتصادي. من جانبه، تطرق رومان شيخوتدينوف، نائب رئيس وزراء جمهورية تتارستان، إلى استراتيجية النمو المستدام المتبعة في المنطقة، وتناول العديد من القطاعات المتنوعة بما في ذلك قطاعات النفط والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. وتحدث شيخوتدينوف عن مكانةجمهورية تتارستان كحاضنةٍ مزدهرة وداعمة للشركات الناشئة، كما أكّد على أهمية المنتديات العالمية كقمّة AIMللاستثمار في تسهيل عملية تكوين الشراكات.

بدوره، أكد سيرغي كاتيرين، رئيس مجلس أعمال مجموعة بريكس في الاتحاد الروسي، على الدور الذي لعبته زيادة التبادلات التجارية والتعاون بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس في إيجاد العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة. كما أشار السيد كاتيرين إلى مدى أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية في تكوين منافسةٍ مفيدة، ما يعود بالنفع في نهاية المطاف على جميع الدول الأعضاء.



كما أكد شون الشريك المؤسس لشركة سيليكون هاربور كابيتال للاستثمار في الصين، على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في تشكيل المشهد الاقتصاديالعالمي منوها بالمكانة الريادية للصين في قطاع التكنولوجيا واهتمامها بتعزيز التعاون مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتناول ميخائيل ماكاروف، مدير مكتب العلاقات الدولية في وكالة المبادرات الاستراتيجية في روسيا، مساعي روسيا لتعزيز المشاريع التكنولوجية على مستوى العالم.

ووجّه ماكاروف دعوةً إلى دول مجموعة بريكس بلس للمشاركة في منتدى استشراف المستقبل في دبي في عام 2025، مما يعكس التزام روسيا بتعزيز التعاون الدولي. وتحدث راسل كورتيس، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيست ديربان في جنوب أفريقيا، عن الأهمية المتزايدة لمدينة ديربان في المشهد الاقتصادي لمجموعة بريكس، مشيراً إلى الموقع الاستراتيجي لميناء للمدينة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المزدهرة. وأكّد كورتيس على أهمية صياغة أطر السياسات بما يسهم في استقطاب الاستثمارات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبها تحدثت يو جي سوجاثا، نائب رئيس قسم الشراكات العالمية في شركة إنفسيت إنديا، عن النمو الاقتصادي الملحوظ الذي تشهده الهند وعلى بيئتها الاستثمارية المزدهرة التي تزخر بالشركات الناشئة، كماأكدت على الإمكانات الكبيرة المتاحة أمام دول مجموعة بريكس للتعاون وتكوين بيئة استثمار ديناميكية تفضي إلى النمو المتبادل لكافة الدول الأعضاء. وأكدت الدكتورة ليتيا بريسيلا غوميز، رئيسة معهد الاستثمار في البرازيل للاستثمار والتعاون الدولي، حرص البرازيل على تحسين القوانين الناظمة للاستثمار وتعزيز الابتكار، و ضرورة إطلاق مبادرات تعليمية وتنموية لزيادة وتعزيز قدرة البرازيل على استقطاب المستثمرين.