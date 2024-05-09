%18 نمو أرباح «أدنوك للتوزيع» في الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أدنوك للتوزيع أمس، عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من عام 2024 حيث سجلت زيادة بنسبة 18% على أساس سنوي في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتبلغ 248 مليون دولار، مما يؤكد تقدم الشركة نحو تحقيق أهداف استراتيجيتها الخمسية الجديدة.

وجاء هذا التقدم في أعقاب النمو المستمر الذي شهده قطاعا الوقود والتجزئة لغير الوقود خلال الربع الأول، حيث شهدت هذه الفترة تطوير أدنوك للتوزيع للعديد من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك تطوير أكثر من 20 مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسريع النمو وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مثل خدمة «فل آند غو» ونظام ذكي يعتمد أحدث التقنيات لتوقع مستوى الطلب المستقبلي على الوقود بدقة.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، إن النتائج القوية التي حققتها الشركة في الربع الأول من العام بنمو نسبته 18% في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، تعتبر دليلاً على فعالية الاستراتيجية الخمسية التي أعلنت عنها الشركة مؤخراً، والتي تركز على النمو المحلي والحضور الدولي ومواكبة أعمالنا للمستقبل.

وأضاف: واثقون من وضع قوي لتحقيق أهدافنا التشغيلية بحلول عام 2028، وتوسيع شبكة محطات أدنوك للتوزيع إلى 1000 محطة خدمة، وزيادة عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية إلى ما لا يقل عن 500 نقطة شحن سريعة وفائقة السرعة، إلى جانب زيادة معاملات قطاع التجزئة لغير الوقود بنسبة 50% وعدد متاجر التجزئة بنسبة 25%.

وقال اللمكي: لا زلنا مستمرين في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي هي جزء أساسي من استراتيجيتنا، فقد ساهم في تحقيق نتائج ملموسة عبر مختلف قطاعات أعمالنا، على سبيل المثال، نقوم بتوظيف نظامنا القائم على الذكاء الاصطناعي لتوقع مستوى الطلب المستقبلي في تحسين إدارة توصيل الوقود عبر شبكة محطاتنا، وذلك من خلال استخدام التحليلات المتخصصة.. ويتوقع أن يساهم هذا النظام في تقليل الخسائر المحتملة في المبيعات بأكثر من 27 مليون دولار خلال خمس سنوات.

وشهدت الشركة نمواً مضاعفاً في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ساهمت زيادة حركة التسوق عبر شبكة محطاتها في تعزيز كميات الوقود المباعة ومعاملات قطاع التجزئة لغير الوقود.

وبلغ صافي الربح، 150 مليون دولار، مقابل 146 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023 بالرغم من تأثير ضريبة الشركات في الإمارات التي فرضت مؤخراً.. وقد شهد صافي الربح زيادة بنسبة 13% ليصل إلى 165 مليون دولار بعد استبعاد تأثير هذه الضريبة. كما شهدت الشركة نمواً قوياً في إجمالي أرباحها لقطاع غير الوقود بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 55 مليون دولار، فيما حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية مع صافي دين إلى الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بمعدل 0.50 مرة، مما يعزز مركزها المالي، ويمكّن الشركة من الاستثمار في النمو وتحقيق عائدات مجزية للمساهمين.

وتتضمن أبرز ملامح الربع الأول من عام 2024 نمواً متواصلاً في كميات الوقود المباعة في جميع الأسواق التي تتواجد فيها الشركة.. فقد شهدت الكميات الإجمالية المباعة زيادة بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي بفضل النمو في قطاع التجزئة والقطاع التجاري.

وشهدت الشركة زيادة في كميات الوقود المباعة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9%، وذلك نتيجة زيادة حركة تسوق العملاء في شبكة محطات الشركة، واستمرار زخم النمو الاقتصادي، وتوسع شبكة محطات الخدمة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة عمليات الشركة في السعودية.

وقامت أدنوك للتوزيع بافتتاح ثماني محطات خدمة جديدة في الربع الأول من عام 2024، مما رفع إجمالي عدد محطات الخدمة إلى 846 محطة.. وتواصل الشركة التقدم بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها السنوي المتمثل في إضافة ما بين 15 إلى 20 محطة خدمة جديدة.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع التجزئة لغير الوقود في تحقيق نمو مستمر، حيث سجلت المعاملات زيادة بنسبة 7 عبر جميع محطات الخدمة في دولة الإمارات.

ومن المخطط، أن يتم افتتاح ثمانية مراكز غسيل إضافية خلال هذا العام، بالإضافة إلى ترقية 50% من مراكز غسيل السيارات الأوتوماتيكية بنهاية عام 2024.

‎وحققت أدنوك للتوزيع عوائد استثمارية مجزية لمساهميها بلغت حوالي 90% منذ الطرح العام الأولي في عام 2017، وذلك من خلال زيادة القيمة السوقية وتوزيعات الأرباح.