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اقتصاد

651 مليون درهم صافي أرباح «ديوا»

سعيد الطاير
10 مايو 2024 01:18

دبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أمس نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2024، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية بقيمة 5.8 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الأرباح قبل الاستقطاعات 2.6 مليار درهم، والأرباح التشغيلية 995 مليون درهم، وصافي الأرباح 651 مليون درهم.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن النمو المرتفع للطلب على الكهرباء بنسبة 6.4% وعلى المياه بنسبة 5.9% ساهم في تحقيق نتائج تشغيلية استثنائية في هذا الربع والذي انعكس بأعلى نسبة أرباح في تاريخ الهيئة للربع الأول قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بنسبة 9% إلى 2.6 مليار درهم، وزيادة الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 11.6%. 
وأضاف معاليه: نواصل التركيز على هدفنا الاستراتيجي الأساسي المتمثل في تحقيق النمو المستدام، والبقاء في طليعة التميز التشغيلي الذكي والمبتكر وتحسين العائدات لجميع المعنيين. وفي الربع الأول من 2024، ارتفعت الإيرادات ربع السنوية الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 6.7% إلى 5.8 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بنسبة 9% إلى 2.6 مليار درهم، في حين ارتفعت أرباح الهيئة التشغيلية بنسبة 11.6% إلى 995 مليون درهم. 
وارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية للهيئة بقيمة 692 مليون درهم لتصل إلى 3.3 مليار درهم بزيادة قدرها 26.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

ديوا
دبي
هيئة كهرباء ومياه دبي
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