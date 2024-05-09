«سبينس» تبدأ تداول أسهمها في سوق دبي المالي

دبي (الاتحاد)

رحّب سوق دبي المالي، أمس، بالإدراج الناجح لشركة «سبينس 1961 هولدينج»، بعد أن شهد الاكتتاب العام للشركة إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 71 مليار درهم.

وتخطى إجمالي طلبات الاكتتاب نسبة 64 مرة لجميع شرائح المستثمرين مجتمعة (باستثناء المستثمر الأساسي)، وهو أعلى مستوى من الطلب وأعلى نسبة تغطية ضمن الاكتتابات العامة الأولية غير الحكومية في سوق دبي المالي خلال السنوات الأخيرة.

واستجابة لمستويات الطلب المرتفعة، تمت زيادة نسبة الطرح لشريحة المستثمرين من الأفراد من 5% إلى 7% من أسهم الطرح العام. وبعد اختتام اكتتابها الناجح في سوق دبي المالي، بدأت الشركة تداول أسهمها وتم تحديد سعر الطرح النهائي عند 1.53 درهم للسهم الواحد، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً، ما يحقق إجمالي عائدات بنحو 1.38 مليار درهم تقريباً، لتبلغ القيمة السوقية للشركة 5.51 مليار درهم عند الإدراج. وشكّل الإدراج الناجح لشركة سبينس، وهو الثاني في سوق دبي المالي خلال العام الجاري، دليلاً ملموساً على قوة وديناميكية الأسواق المالية في دبي..

وقرع علي سعيد جمعة البواردي رئيس مجلس إدارة شركة سبينس، جرس افتتاح جلسة التداول في سوق دبي المالي، بحضور هلال المري رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وحامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة سبينس وإداراتها ومجموعة من المسؤولين الآخرين.

وأكد هلال المري أن الإدراج يشكل دليلاً على التزام السوق بتوفير منصة لمختلف فرص الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم أهداف وطموحات القيادة الحكيمة في دبي.

وأكد حامد علي أن انضمام سبينس إلى سوق دبي المالي يشكل إنجازاً استراتيجياً وإضافة جديدة إلى السوق، ويحمل أهمية مزدوجة، حيث تعد سبينس أول شركة غير حكومية تدرج أسهمها في سوق دبي المالي في عام 2024، كما أنّ الاكتتاب شهد إقبالاً هائلاً من المستثمرين.