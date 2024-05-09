526 مليون درهم أرباح «الاتحاد للطيران» بالربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت الاتحاد للطيران صافي أرباح قياسية خلال الربع الأول من عام 2024 بلغ بعد الضريبة 526 مليون درهم (143 مليون دولار)، الذي يعد تحسناً كبيراً عن الربع الأول لعام 2023، ويشير إلى بداية قوية للسنة المالية 2024.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الأول من العام بمقدار 987 مليون درهم (269 مليون دولار) من 4.7 مليار درهم (1.29 مليار دولار) في الربع الأول لعام 2023 إلى 5.7 مليار (1.56 مليار دولار ) في الربع الأول من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 25% مقارنة بالعام الماضي. ما يعكس زيادة في سعة الشبكة وأعداد المسافرين.

ونقلت الاتحاد للطيران 4.2 مليون راكب خلال الربع، بزيادة بلغت نسبتها 41% عن العام الماضي.

وبلغ متوسط عامل حمولة الركاب 86% في الربع الأول لعام 2024، وظلت هذه النسبة ثابتة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، فيما ظلت إيرادات الشحن وغيرها من المصادر مستقرة إلى حدٍ كبير خلال نفس الفترة. وتواصل الناقلة تحسين كفاءتها التشغيلية مع خفض تكلفة الوحدة لنفس الفترة من العام الماضي (خفض تكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر وتكلفة المقعد المتوافر للكيلومتر بدون الوقود بنسبة 9% و11% على التوالي).

من جهته، قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: يسرّنا أن نعلن عن بداية قوية للسنة المالية 2024، حيث بلغت أرباحنا في الربع الأول ما يعادل صافي الربح الكلي للسنة المالية 2023، وسنواصل رحلتنا نحو توسيع الهامش. في الوقت نفسه، فقد حافظنا على المرونة في أعمالنا مع التركيز على خدمة عملائنا والنمو، بينما نواصل تحسين التزامنا في تحقيق الكفاءة، وعلى الرغم من بداية شهر رمضان المبارك هذا العام في أول شهر مارس، مقارنة بنهاية مارس في العام الماضي، إلا أننا استطعنا زيادة الربح بشكل كبير، ما يدل على قدرة أعمالنا على التكيف.

وأضاف: خططنا موجهة نحو التوسع في شبكتنا وتعزيز عروضنا بينما نواصل ربط عدد أكبر من المسافرين إلى وعبر أبوظبي، وأشكر جميع موظفينا الذين بذلوا الكثير من الجهد والتفاني وكان عملهم المخلص سبباً رئيساً في تحقيق هذه النتائج.

وخلال هذه الفترة، قامت الاتحاد للطيران بتحسين شبكتها وتعزيز رحلاتها وزيادة ترددها إلى الوجهات الرئيسة، وأطلقت الناقلة رحلات جديدة إلى تريفاندروم، كوزيكود وبوسطن، وأعلنت عن وجهات إضافية إلى أنطاليا وجايبور، وبفضل السعة الإضافية، تمكنت الاتحاد من رفع معدل الرحلات الأسبوعية إلى 34 بالمئة لموسم الصيف المقبل، محققة زيادة من 642 رحلة في العام الماضي إلى 858 رحلة في 2024.

وتلعب الناقلة دوراً حيوياً في دعم قطاع السياحة في أبوظبي، حيث أسهمت في زيادة بنسبة 43% في الرحلات القادمة من نقطة إلى نقطة مقارنة بالربع الأول من 2023.

وفي الربع الأول من تشغيل عملياتها في مقرها الجديد في مطار زايد الدولي، شهدت الاتحاد للطيران تحسناً كبيراً في رضا العملاء، والذي جاء نتيجة تعزيز الكفاءة عبر كافة نقاط السفر. وتقدم صالات الانتظار المزيد من الراحة والخدمات الحصرية، ما يعزز من تجربة السفر ككل، بالإضافة إلى ذلك، أسهمت عمليات تسجيل الوصول المسّيرة والمرنة في تحسين تقييم العملاء بشكل إيجابي.

وارتفع عدد الأسطول التشغيلي للاتحاد للطيران من 75 إلى 80 طائرة خلال نفس الربع من العام الماضي، بما في ذلك دخول طائرات بوينج 787 جديدة إلى الأسطول في فبراير 2024.