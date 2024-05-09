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«نفط الشارقة» توقع اتفاقية مع «إيني» لاستكشاف النفط والغاز برأس الخيمة

«نفط الشارقة» توقع اتفاقية مع «إيني» لاستكشاف النفط والغاز برأس الخيمة
10 مايو 2024 01:18

الشارقة (وام)

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أكملت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية - سنوك- صفقة للاستحواذ من إيني على حصة مشاركة بنسبة 30% في المنطقة 7 في رأس الخيمة، تمتد على مساحة قدرها 430 كيلومتراً مربعاً، وتشهد نشاطاً ملحوظاً في أعمال استكشاف النفط والغاز مع الحفر الجاري لبئر استكشافية بمسمى Fennec-01. وبعد الصفقة، تمتلك إيني بوصفها المشغّل نسبة 60% من منطقة الاستكشاف 7، بينما تمتلك سنوك 30%، وتمتلك راك غاز 10%.  وقال الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس مجلس النفط في الشارقة: الاتفاقية مع إيني تهدف إلى تعزيز التعاون المستمر بين إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، ونتطلع إلى نتائج استثنائية في أعمال الحفر وتحقيق المزيد من التقدم والنمو في المستقبل القريب.
وقال الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول: يسهم التعاون المشترك بين رأس الخيمة وإمارة الشارقة وإيني بدعم وتحفيز نموّ قطاع الطاقة من خلال الشراكات الاستراتيجية.

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