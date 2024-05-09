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«الدار» تبيع كامل وحدات المرحلتين الأولى والثانية بمشروع «أثلون» في دبي

جانب من مجسم المشروع (من المصدر)
10 مايو 2024 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت الدار العقارية «الدار» عن نجاحها في بيع وحدات المرحلتين الأولى والثانية من مشروعها الأول من نوعه «أثلون»، وذلك خلال 48 ساعة فقط من طرحها للبيع، بقيمة إجمالية 4.1 مليار درهم. 
ويعتبر «أثلون» ثاني مشروع سكني للدار العقارية في دبي، ضمن إطار شراكتها مع دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوّعة الأنشطة والتي تستثمر في 31 دولة حول العالم.
وطرحت الدار اكثر من 1000 فيلا وتاون هاوس في مشروع «أثلون» تم بيعها بالكامل، حيث أسهم المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات بنسبة 81% من إجمالي المبيعات، مما يعكس جاذبية دبي كمركز عالمي رئيس للاستثمار العقاري ووجهة مفضلة للإقامة طويلة المدى، كما تصدّرت جنسيات الهند والصين والاردن، قائمة المشترين من حيث حجم المبيعات.
وأسهمت الإناث بنسبة 21% من المبيعات، بينما أسهم الذكور بنسبة 79% المتبقية.  ويمثل المشترون تحت سن 45 عاماً نسبة 65% من المشترين، في دليل واضح على الأقبال الكبير من الأجيال الشابة على المجمّعات السكنية التي توفر أساليب حياة نشطة. كما شكل المشترون الذين يستثمرون لأول مرة في مشاريع الدار العقارية نسبة 82% من المبيعات، مما يعكس النمو المستمر لقاعدة عملاء الشركة محلياً وعالمياً.
وقال جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير: شهد إطلاق مشروع «أثلون» نجاحاً استثنائياً بكل المقاييس، مسجّلاً أكبر حجم مبيعات على الإطلاق مقارنة بجميع المشاريع السابقة للشركة، وجاءت هذه المبيعات القياسية خلال يومين فقط من مشترين في دولة الإمارات وخارجها، حيث أبدى عملاؤنا المحليون والدوليون اهتماماً كبيراً بالاستثمار والسكن في مجتمعات تركز على توفير أساليب الحياة النشطة وتعزيز رفاه القاطنين، وقد تمكّنا من تلبية هذه الاحتياجات بكفاءة في هذا المشروع المميز، وتمنحنا هذه النتائج الاستثنائية ثقة كبيرة لإطلاق المزيد من المفاهيم المميزة لمشاريع سكنية جديدة في دبي قريباً.

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