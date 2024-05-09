«غرفة الفجيرة» تبحث العلاقات الاقتصادية مع ليتوانيا

الفجيرة (وام)

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الشقيقة والصديقة لاسيما مع قطاعات الأعمال والترويج لإمارة الفجيرة من خلال المشاركات في المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والمعارض الإقليمية والدولية واستكشاف أسواق جديدة للمنتجات الوطنية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمقر الغرفة، راموناس دافيدونيس سفير جمهورية ليتوانيا لدى الدولة، بحضور كل من سرور حمد الزوهري نائب رئيس مجلس الإدارة، وطارق محمد الهنائي عضو مجلس الإدارة، وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة.

تم خلال اللقاء، بحث سبل التعاون والتنسيق للتواصل مع سفارة ليتوانيا في إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وليتوانيا من جهة وإمكانية إقامة شراكات تجارية وصناعية بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وليتوانيا من جهة أخرى.