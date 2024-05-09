عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس إدارة مصرف عجمان

عجمان (وام)

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد أمس في مقر المصرف، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومصطفى محمد سعيد الخلفاوي الرئيس التنفيذي للمصرف.

واطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على نتائج المصرف للربع الأول من عام 2024، الذي سجل أعلى أرباحه الربعية على الإطلاق والتي قفزت إلى 117.1 مليون درهم قبل الضرائب، بارتفاع بنسبة 139%، وبعد الضرائب 107.4 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2024.

وشهد إجمالي الدخل التشغيلي زيادة قدرها 7% ليرتفع إلى 400.3 مليون درهم بالمقارنة مع 374.0 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2023، وبلغ صافي الدخل تشغيلي 194.8 مليون درهم . وتضاعفت العوائد على حصص المساهمين (سنوياً)، والعوائد على الأصول (سنوياً) خلال الربع الأول من عام 2024 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023 على التوالي بمقدار 15.5% (بزيادة 7.9%) و1.9% (بزيادة 1.0%).

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: يعدّ أداؤنا المالي القوي في الربع الأول من عام 2024 دليلاً على نجاح أجندتنا التحولية والتزامنا بخدمة أصحاب المصلحة والمستثمرين والعملاء بهدف تعزيز تميزنا التشغيلي؛ لقد حققنا تقدماً واضحاً وهذا يؤكد على موقعنا القوي في السوق، وأعبّر عن خالص امتناني لفريقنا الذي يشكل تفانيه وعمله المخلص جزءاً لا يتجزأ من هذا النجاح.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان إن نتائج الربع الأول من هذا العام تعتبر انعكاساً واضحاً لمسيرة المصرف التطويرية، مما يؤكد موقعه القوي في السوق والمكاسب الكبيرة في حقوق المساهمين وعوائد الأصول، مشيراً إلى أن نتائج المصرف في الربع الأول تعكس بوضوح الرحلة التحولية، التي دفعت بالتوسع استراتيجياً وتنويع ملف الأعمال، حيث جرى التركيز على تعزيز ارتفاع عوائد المساهمين ودعم اقتصاد الدولة، بالإضافة إلى ضبط التكاليف بشكل صارم وتحسين الكفاءة التشغيلية ضمن إطار قوي، مع التركيز على الابتكار الرقمي والتميز في خدمة العملاء.

وتدعم هذه النتائج القوية بيان ميزانية متوازن بإجمالي أصول يبلغ 23.1 مليار درهم و2.8 مليار درهم كحصص سهمية، ويبقى معدل كفاية رأس المال في مصرف عجمان وقدره 16.6% (بزيادة 1.3%) وكفاية رأس المال من الشريحة الأولى وقدره 15.4% (بزيادة 1.3%) فوق مستوى المتطلبات التنظيمية.

كما تؤكد ودائع الزبائن البالغة 19.3 مليار درهم ومعدل السلفيات إلى الموارد الثابتة والبالغ 76.3% ومعدل الأصول السائلة المؤهلة والبالغ 21.0%، على قوة سيولة المصرف النقدية. وتحقق هذا الأداء المالي القوي بفضل التركيز على توسيع قاعدة العملاء باستمرار وتعزيز التكافؤ الائتماني وإدارة المخاطر والتعافي، وأنشأ المصرف 2195 حساباً جديداً، 26% منها عبر قنوات رقمية، كما أطلق مصرف عجمان التطبيق الرقمي الجديد “عجمان كونيكت” مع التركيز المتواصل على التحول الرقمي وتبسيط عملياته من بدايتها حتى نهايتها.

وانسجاماً مع التزامه بتحقيق الاستدامة، أصدر مصرف عجمان أول تقرير له حول الاستدامة، وحدد المصرف انبعاثاته الكربونية في كل عملياته ومواقعه ممهداً الطريق لتتبعها بانتظام والتقليل من بصمته الكربونية مستقبلاً.

وأكد المصرف ثقته بأن الأساس القوي الذي حققته النتائج القوية للربع الأول من عام 2024، والتطور المستمر والقوة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارات ستساعد في الحفاظ على هذا الزخم القوي نحو النمو والربحية المستمرة خلال عام 2024 وبعده.