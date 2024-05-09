محافظ جنوب سيناء لـ«الاتحاد»: الإمارات قدمت تجربة رائدة بمجال السياحة والمعارض الدولية

فاطمة الورد (دبي)

أكد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء في جمهورية مصر العربية، متانة العلاقات المصرية الإماراتية، معرباً عن اعتزازه بزيارة معرض سوق السفر العربي في دولة الإمارات هذا العام.

وأشار في حوار مع «الاتحاد»، إلى أن «سوق السفر العربي في الإمارات فرصة جيدة ومتميزة لكل القائمين على العمل في المجال السياحي، لتبادل الخبرات والمعلومات والتعرف على كل ما هو جديد ومتطور في المجال السياحي.

وأضاف فودة: أنه حريص على حضور المعرض بشكل متكرر، ومن ناحية ازدياد عدد المشاركين والأفكار الترويجية الجديدة يؤكد فودة بأن دولة الإمارات بفضل القيادة الرشيدة استطاعت وبجدارة أن تكون لها الريادة في مجال المؤتمرات والمعارض الدولية في العديد من المجالات، وليس في مجال السياحة فحسب. وتابع: في كل زيارة لنا لدولة الإمارات نشعر بحجم الجهد المبذول للنهوض بالدولة، وجعلها دائماً في مصاف الدول المتقدمة.



تسهيلات سياحية

وقال اللواء خالد فودة: «إن الإمارات قيادةً وشعباً لها مكانة خاصة في قلوب المصريين جميعاً، حيث أرسى قواعد هذه العلاقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتستمر هذه العلاقات المتميزة بين البلدين، وتنعكس آثارها الإيجابية على مختلف مجالات التعاون ببن مصر والإمارات، خاصة في المجال الاقتصادي السياحي». وأضاف: ساعد هذا التعاون بين البلدين في تقديم تسهيلات سياحية للإماراتيين، دعماً للتعاون البناء بين البلدين في المجال السياحي.

وتابع: لدينا طوال العام سائحون إماراتيون من مختلف الأعمار، يزورون أهم المناطق السياحية في مصر، ومنها مدينة شرم الشيخ للاستمتاع بالسياحة فيها، وممارسة رياضة الغوص والسفاري، وأن السائح الإماراتي يستطيع زيارة شرم الشيخ طوال العام من دون الحاجة إلى تأشيرة، وفي إطار التسهيلات السياحية عززت منطقة جنوب سيناء جهودها في توفير أنشطة متنوعة من سفاري ورحلات جبلية وبحرية وأنشطة غوص وغيرها، بالإضافة إلى تطوير المنطقة وإنشاء عدد من المشاريع الحديثة.



مشاريع جديدة

وعن المشاريع السياحية الجديدة في مصر قال فودة: لدينا مخططات كثيرة في شرم الشيخ ونسعى لإقامة أكبر ميناء سياحي في الشرق الأوسط لسياحة اليخوت.

وأضاف فودة: لدينا واحد من أهم مضامير الهجن في الشرق الأوسط، ونعمل على تزويده بأحدث التقنيات التكنولوجيا، ومن هذه الناحية لدينا تعاون بين مصر والإمارات في إقامة وتأسيس هذا المضمار.

وأضاف: التعاون بين البلدين الإمارات ومصر شمل تبادل الخبرات والرؤى في مجال تأسيس مضامير الهجن، وإقامة سباقات الهجن، من باب أن الإمارات لديها خبرة كبيرة في هذا المجال.

وقال فودة: نعمل مع الإمارات دائماً على تبادل الخبرات والرؤى المستقبلية للاستفادة من الخبرات الحالية في مجال الهجن.

وأضاف: تضم المشاريع الجديدة المخطط لها مشروع المرصد الأمني الذي يضم أكبر شبكة تأمين لمدينة شرم الشيخ بالكامل، للحماية والحفاظ عليها. واستكمل: حقيقة أن الأنشطة في مدينة شرم الشيخ السياحية لم تقتصر فقط على السياحة الشاطئية، بل استطعنا أن نجعلها منطقة سياحية شاملة.

وقال: سيتمكن السائح الإماراتي من العلاج الصحي، إلى جانب قضاء وقت ممتع للسياحة، ولدينا مجموعة متميزة من المشاريع التي تم تشييدها لإمتاع الأطفال، مثل الألعاب المائية المتنوعة، وقرى الدلافين.