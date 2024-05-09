الجمعة 10 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محافظ جنوب سيناء لـ«الاتحاد»: الإمارات قدمت تجربة رائدة بمجال السياحة والمعارض الدولية

خالد فودة خلال مشاركته في المعرض
10 مايو 2024 01:18

فاطمة الورد (دبي)

أخبار ذات صلة
جهود مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي في رفح
هزاع بن سلطان.. رحيل «فارس الإنجازات الرياضية»

أكد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء في جمهورية مصر العربية، متانة العلاقات المصرية الإماراتية، معرباً عن اعتزازه بزيارة معرض سوق السفر العربي في دولة الإمارات هذا العام. 
وأشار في حوار مع «الاتحاد»، إلى أن «سوق السفر العربي في الإمارات فرصة جيدة ومتميزة لكل القائمين على العمل في المجال السياحي، لتبادل الخبرات والمعلومات والتعرف على كل ما هو جديد ومتطور في المجال السياحي. 
وأضاف فودة: أنه حريص على حضور المعرض بشكل متكرر، ومن ناحية ازدياد عدد المشاركين والأفكار الترويجية الجديدة يؤكد فودة بأن دولة الإمارات بفضل القيادة الرشيدة استطاعت وبجدارة أن تكون لها الريادة في مجال المؤتمرات والمعارض الدولية في العديد من المجالات، وليس في مجال السياحة فحسب.  وتابع: في كل زيارة لنا لدولة الإمارات نشعر بحجم الجهد المبذول للنهوض بالدولة، وجعلها دائماً في مصاف الدول المتقدمة.

تسهيلات سياحية
وقال اللواء خالد فودة: «إن الإمارات قيادةً وشعباً لها مكانة خاصة في قلوب المصريين جميعاً، حيث أرسى قواعد هذه العلاقة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتستمر هذه العلاقات المتميزة بين البلدين، وتنعكس آثارها الإيجابية على مختلف مجالات التعاون ببن مصر والإمارات، خاصة في المجال الاقتصادي السياحي». وأضاف: ساعد هذا التعاون بين البلدين في تقديم تسهيلات سياحية للإماراتيين، دعماً للتعاون البناء بين البلدين في المجال السياحي.
وتابع: لدينا طوال العام سائحون إماراتيون من مختلف الأعمار، يزورون أهم المناطق السياحية في مصر، ومنها مدينة شرم الشيخ للاستمتاع بالسياحة فيها، وممارسة رياضة الغوص والسفاري، وأن السائح الإماراتي يستطيع زيارة شرم الشيخ طوال العام من دون الحاجة إلى تأشيرة، وفي إطار التسهيلات السياحية عززت منطقة جنوب سيناء جهودها في توفير أنشطة متنوعة من سفاري ورحلات جبلية وبحرية وأنشطة غوص وغيرها، بالإضافة إلى تطوير المنطقة وإنشاء عدد من المشاريع الحديثة. 

مشاريع جديدة
وعن المشاريع السياحية الجديدة في مصر قال فودة: لدينا مخططات كثيرة في شرم الشيخ ونسعى لإقامة أكبر ميناء سياحي في الشرق الأوسط لسياحة اليخوت. 
وأضاف فودة: لدينا واحد من أهم مضامير الهجن في الشرق الأوسط، ونعمل على تزويده بأحدث التقنيات التكنولوجيا، ومن هذه الناحية لدينا تعاون بين مصر والإمارات في إقامة وتأسيس هذا المضمار.
وأضاف: التعاون بين البلدين الإمارات ومصر شمل تبادل الخبرات والرؤى في مجال تأسيس مضامير الهجن، وإقامة سباقات الهجن، من باب أن الإمارات لديها خبرة كبيرة في هذا المجال.
وقال فودة: نعمل مع الإمارات دائماً على تبادل الخبرات والرؤى المستقبلية للاستفادة من الخبرات الحالية في مجال الهجن.
وأضاف: تضم المشاريع الجديدة المخطط لها مشروع المرصد الأمني الذي يضم أكبر شبكة تأمين لمدينة شرم الشيخ بالكامل، للحماية والحفاظ عليها. واستكمل: حقيقة أن الأنشطة في مدينة شرم الشيخ السياحية لم تقتصر فقط على السياحة الشاطئية، بل استطعنا أن نجعلها منطقة سياحية شاملة.
وقال: سيتمكن السائح الإماراتي من العلاج الصحي، إلى جانب قضاء وقت ممتع للسياحة، ولدينا مجموعة متميزة من المشاريع التي تم تشييدها لإمتاع الأطفال، مثل الألعاب المائية المتنوعة، وقرى الدلافين.

السياحة
سوق السفر العربي
دبي
معرض سوق السفر العربي
الإمارات
مصر
سيناء
شرم الشيخ
آخر الأخبار
5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو الجاري
الأخبار العالمية
5 دول أوروبية تتجه للاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو الجاري
10 مايو 2024
الحوثيون لجؤوا إلى تجنيد الأطفال وتحويل المدارس إلى معسكرات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: «الحوثي» تواصل تجريفها الممنهج للنظام التعليمي
10 مايو 2024
بوتين يلقي خطاباً خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
بوتين: نبذل قصارى جهدنا لمنع نشوب صراع عالمي
10 مايو 2024
مخيم للنازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جهود مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي في رفح
10 مايو 2024
بايدن يلقي خطاباً في مركز iMet بكلية Gateway التقنية في ويسكونسن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
600 مليون دولار إنفاق متوقع لحملتيْ بايدن وترامب على «منصات التواصل»
10 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©