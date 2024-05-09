«سياحة أم القيوين» توقع اتفاقية لتطوير القطاع السياحي

دبي (الاتحاد)

شهد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، توقيع اتفاقية تعاون، بين الدائرة ومجموعة لخريم التجارية، وذلك على هامش أعمال معرض سوق السفر العربي 2024 بدبي.

تهدف الاتفاقية، إلى تبادل الخبرات في مجال السياحة والضيافة والترفيه، فضلا عن دعم التنمية السياحية بإمارة أم القيوين وزيادة نمو الاقتصاد المحلي، كونه أهم الروافد المستدامة للقطاع السياحي من خلال خلق فرص سياحية جاذبة للاستثمار وتطوير الوجهات السياحية المتعددة في الإمارة للعمل على جذب واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وقع الاتفاقية، هيثم سلطان آل علي مدير عام دائرة السياحة والآثار، وفهد عبد الرحيم كاظم الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا ومجموعة لخريم.

وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، إن الدائرة تعمل، بعد أن حققت المستويات المنشودة في قطاع السياحة خلال السنوات الماضية، على تكثيف الجهود لتحقيق الرؤية الرامية في جعل أم القيوين واحدة من أهم الوجهات السياحية والاستثمارية، وذلك بترسيخ ثقافة الشراكة وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والشركات الخاصة وتسخير كافة الإمكانات لدعم قطاع السياحة.

وأكد رئيس دائرة السياحة والآثار، أن إمارة أم القيوين تمتلك العديد من المقوّمات والمعالم السياحية.