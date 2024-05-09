«طيران الإمارات» تعزز شراكتها مع موريشيوس وأوغندا

دبي (الاتحاد)

عززت طيران الإمارات، شراكتها مع هيئة موريشيوس للترويج السياحي ومجلس السياحة الأوغندي، لدعم حركة السياحة الوافدة عبر شبكتها لكل من البلدين، وأبرمت الناقلة اتفاقيتي الشراكة خلال سوق السفر العربي، حيث اختتمت مشاركة حفلت بالاتفاقيات والاجتماعات مع شركاء الصناعة والتجارة.

وأكدت طيران الإمارات مواصلة دعم موريشيوس من خلال تجديد شراكتها مع هيئة موريشيوس للترويج السياحي.

وقع مذكرة التفاهم أحمد خوري، نائب رئيس أول العمليات التجارية لغرب آسيا والمحيط الهندي في طيران الإمارات، وأرفيند بوندون، مدير هيئة موريشيوس للترويج السياحي. وفي تحالف استراتيجي ناجح يعود تاريخه إلى عام 2012، التزمت طيران الإمارات وهيئة الترويج السياحي في موريشيوس بمبادرات مشتركة تهدف إلى الترويج للسياحة في موريشيوس، حيث تعمل الناقلة منذ عام 2002 وتشغل حالياً رحلتين يومياً بطائرات A380.

وقال أحمد خوري: تفخر طيران الإمارات بمواصلة خدمة موريشيوس منذ عام 2002 والاضطلاع بدور حيوي في تحقيق الأهداف السياحية للبلاد من خلال شراكتنا مع هيئة موريشيوس للترويج السياحي.