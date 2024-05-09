«دبي التجاري» يوقع شراكة لتحديث الاستراتيجية التكنولوجية للبنك



حسام عبدالنبي (دبي)

وقع بنك دبي التجاري شراكة استراتيجية مع شركة «كواليتي كيوسك تكنولوجيز» خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2024، بهدف تعزيز التجارب الرقمية لعملاء البنك. وبمقتضى الشراكة، ستعمل «كواليتي كيوسك تكنولوجيز» بشكل وثيق مع بنك دبي التجاري لتطوير مركز التحويل الرقمي للبنك، وهي مبادرة شاملة للتحول الرقمي تهدف إلى تحديث النظام البيئي التكنولوجي للبنك. كما تتضمن الشراكة الاستراتيجية تمكين تقليل المخاطر التنبؤية، وتقديم كفاءات هندسية عالية الجودة، وتعزيز الإنتاجية، بما يتماشى مع رؤية البنك المتمثل في تقديم خدمات مصرفية رقمية رفيعة المستوى.

وقال علي عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي التجاري، إن البنك باعتباره من رواد الخدمات المصرفية الرقمية، فإنه يستهدف تقديم حلول رقمية فريدة وضمان تجربة مصرفية سلسة للعملاء. وأضاف خلال توقيع اتفاقية الشراكة، أن الشراكة الاستراتيجية مع «كواليتي كيوسك تكنولوجيز» تلعب دوراً فاعلاً في تحقيق رؤيتنا للنهوض بالتكنولوجيا، وتقديم خدمات مصرفية ترتكز على العملاء، مؤكداً أن العمل مع «كواليتي كيوسك تكنولوجيز» سوف يسرع من تحقيق أهداف البنك في إطار مبادرة تحديث استراتيجية التكنولوجيا الخاصة به، من خلال مركز التحويل الرقمي الذكي.

وأعرب توماس شيريان، الرئيس التنفيذي للمعلومات في بنك دبي التجاري، عن التزام البنك بتقديم تجارب مصرفية رقمية متميزة، مؤكداً أن الشراكة ستمكن «بنك دبي التجاري» من الاستفادة من أفضل الممارسات والتقنيات المتطورة لمواصلة توسيع نطاق مبادرة تحديث استراتيجية التكنولوجيا، وتعزيز تجارب العملاء من خلال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة.

ومن جهته، أكد منيش جاوار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كواليتي كيوسك تكنولوجيز»، أنه من خلال التعاون والعمل مع بنك دبي التجاري، سنعمل على تطبيق مبادئ هندسة الاعتماد القوية، ليصبح مركز التحويل الرقمي التابع لبنك دبي التجاري الرائد الأول في الذكاء الاصطناعي. وقال إن الشراكة الحصرية بين الجانبين تستند إلى عام من التعاون الناجح، حيث قاما معاً بتأسيس مركز التحويل الرقمي الأول لبنك دبي التجاري بأفضل العمليات والأنظمة في الصناعة، وتم تنفيذ 300 ألف اختبار بشكل آلي، وتمركز 150 ألف حالة اختبار، وتم افتراض 100 خدمة لدفع إنجاز أكثر من 35 مشروعاً للتحديث الرقمي الذي يواجه العملاء في الوقت المحدد، منوهاً بأن النجاحات المشتركة للمشروعات عززت شراكة قوية، وبلغت ذروتها في اختيار «كواليتي كيوسك تكنولوجيز» باعتبارها الشريك الحصري للجودة والموثوقية لمركز التحويل الرقمي التابع للبنك.

وبدوره، قال رافيشانكار جوبالان، عضو المجلس الاستشاري في شركة «كواليتي كيوسك تكنولوجيز»، إن التعاون مع «دبي التجاري» سيمكننا من الاستفادة من خبراتنا ومنصاتنا في مجال الذكاء الاصطناعي للعمل بأقصى سرعة، والتكيف مع احتياجات الأعمال المتغيرة بالبنك.