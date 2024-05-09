مشاركون في قمة AIM للاستثمار: الإمارات حولت التحديات إلى فرص لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أكد متحدثون خلال فعاليات اليوم الأخير من قمة AIM للاستثمار 2024 التي اختتمت فعالياتها في أبوظبي أمس، نجاح الإمارات في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقالوا، إن استراتيجية النمو والتنويع الواضحة التي وضعتها القيادة الرشيدة، مكنت الدولة أن تصبح مركزاً استثمارياً جاذباً للمستثمرين الأجانب، مشيدين بنجاح النموذج المتبع في دولة الإمارات والمتمثل بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.



مكانة الإمارات

وأكد ماسيمو فالسيوني، رئيس شؤون المزايا التنافسية في مكتب أبوظبي للاستثمار، أهمية النهج المبتكر الذي تتبعه دولة الإمارات في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتاً إلى مكانة الإمارات كوجهة رئيسة يقصدها المستثمرون الأجانب الباحثون عن بيئة استثمارية مستقرة واقتصاد مزدهر.

وعزا فالسيوني، نجاح الإمارات في أن تصبح مركزاً استثمارياً جاذباً للمستثمرين الأجانب، إلى استراتيجية النمو والتنويع الواضحة بالإمارات، إلى جانب الجهود المبذولة في دعم وتنفيذ الاتفاقيات التجارية وتطوير البنية التحتية، مشدداً على أهمية البنية التحتية والطلب المحلي وفرص التصدير، إلى جانب الاستقرار الجيوسياسي، كعوامل رئيسة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن أهمية المواهب وريادة الأعمال والتعليم بوصفها عناصر تحقيق النجاح في الدولة.



الاستثمار الأجنبي

من جهته، ذكر الدكتور بالافي كيشور، رئيس قسم المحاسبة والتمويل في جامعة ميدلسكس دبي، أنه على الرغم من الانخفاض الذي شهده الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2020 في أعقاب جائحة كوفيد-19، فإنّ الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لاسيما في دولة الإمارات والسعودية وقطر، ما زالت تواصل استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

من جانبها، أشادت ماريانا بولبوك، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بيزموسيس” بدور النموذج المتبع في دولة الإمارات والمتمثل بالتعاون بين القطاعين العام والخاص في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما تطرق مروان العجلة، مدير إدارة ترويج ودعم الاستثمار لمكتب استثمر في الشارقة، إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به إمارة الشارقة ونجاحها في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مما أدى إلى خلق العديد من فرص العمل، مؤكداً خلال جلسة بعنوان «الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر للتخفيف من آثار التغير المناخي»، أن استراتيجية الشارقة التي تتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، تركز على الاستدامة والصناعة المتقدمة.



تعزيز التعاون

وخلال «منتدى مجموعة بريكس بلس للأعمال» الذي استضافته قمة AIM للاستثمار 2024، أكد المشاركون على الأهمية الكبيرة لقمّة AIM للاستثمار في تعزيز التعاون الدولي وصياغة استراتيجيات الاستثمار، مشيرين إلى أهمية تعزيز العلاقات الدولية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتطرق رومان شيخوتدينوف، نائب رئيس وزراء جمهورية تتارستان، إلى استراتيجية النمو المستدام المتبعة في المنطقة، وتناول العديد من القطاعات المتنوعة بما في ذلك قطاعات النفط والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، مسلطاً الضوء على مكانة جمهورية تتارستان كحاضنةٍ مزدهرة وداعمة للشركات الناشئة، ومؤكداً على أهمية المنتديات العالمية كقمّة AIM للاستثمار في تسهيل عملية تكوين الشراكات.

بدوره، أكد سيرغي كاتيرين، رئيس مجلس أعمال مجموعة بريكس في الاتحاد الروسي، على الدور الذي لعبته زيادة التبادلات التجارية والتعاون بين الدول الأعضاء في مجموعة بريكس في إيجاد العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة.

وشدد شون هي، الشريك المؤسس لشركة سيليكون هاربور كابيتال للاستثمار في الصين، على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، وسلط الضوء على المكانة الريادية للصين في قطاع التكنولوجيا واهتمامها بتعزيز التعاون مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتناول ميخائيل ماكاروف، مدير مكتب العلاقات الدولية في وكالة المبادرات الاستراتيجية في روسيا، مساعي روسيا لتعزيز المشاريع التكنولوجية على مستوى العالم، موجهاً دعوةً إلى دول مجموعة بريكس بلس للمشاركة في منتدى استشراف المستقبل في دبي في عام 2025، مما يعكس التزام روسيا بتعزيز التعاون الدولي.

من جانبها، ذكرت يو جي سوجاثا، نائب رئيس قسم الشراكات العالمية في شركة إنفسيت إنديا، أن هناك إمكانيات كبيرة متاحة أمام دول مجموعة بريكس للتعاون وتكوين بيئة استثمار ديناميكية تفضي إلى النمو المتبادل لكافة الدول الأعضاء. ودعت الدكتورة ليتيا بريسيلا غوميز، رئيسة معهد الاستثمار في البرازيل للاستثمار والتعاون الدولي، إلى إطلاق مبادرات تعليمية وتنموية لزيادة وتعزيز قدرة البرازيل على استقطاب المستثمرين.



تحديات الاستثمار

عن التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر تحدّث دانيال سيلفرمان، نائب رئيس هيئة الاستثمار الأجنبي المباشر في كيبيك، كندا، عن التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، وأهمها ما يتعلق بخصخصة قطاع الطاقة.

وأكدت ابتسام الفاروجي، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، حرص السلطنة على استقطاب الاستثمارات والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة ومواردها الطبيعية لإبراز مكانتها كوجهة عالمية رائدة.

وشدد ريموند سيفا، رئيس قسم الاستثمار الرقمي في مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية، على أهمية البراعة والمواهب الرقمية والبنية التحتية في تعزيز الأمن الاستثماري والنمو.