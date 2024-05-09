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إطلاق دراسة حول تمكين وكالات ترويج الاستثمار

صورة جماعية عقب إطلاق الدراسة (من المصدر)
10 مايو 2024 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت مؤسسة «AIM» العالمية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA) وشركة كيه بي إم جي (KPMG)، دراسة تصورية حول وكالات ترويج الاستثمار.
جاء ذلك، على هامش قمة «AIM» للاستثمار المنعقدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، في مبادرة رائدة تشكل معلماً مهماً في المشهد العالمي لتشجيع وجذب الاستثمارات. 
وشهد حفل الإطلاق حضور نخبة من كبار صناع القرار والمتحدثين البارزين وقادة الأعمال والصناعة بينهم موهيت بهاسين، الشريك في شركة كي بي إم جي، ووليد فرغل، المدير العام لمؤسسة «AIM» العالمية، وإسماعيل ارشاهين المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار، وستيفان كراتزش رئيس الفريق في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

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