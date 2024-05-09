«غرف الإمارات» يستعرض الفرص الاستثمارية في الدولة

ابوظبي (الاتحاد)

عقد اتحاد غرف الإمارات خلال فعاليات «ملتقى الاستثمار السنوي 2024»، بمركز أبوظبي للمعارض «أدنيك» العديد من لقاءات العمل مع رؤساء الوفود العربية والدولية المشاركة، استعرض خلالها البيئة المثالية وحوافز الاستثمار والمشاريع القائمة والمستقبلية التي تتبناها دولة الإمارات.

ومن أبرز هذه اللقاءات الجلسة النقاشية استثمر في الغابون، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع الوكالة الوطنية للاستثمار في الغابون، بحضور ممثلي الوكالة الغابونية وعدد من أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات العاملة بالدولة.

وأوضح حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف الإماراتية، أن الجلسة تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اتحاد غرف الإمارات والوكالة الغابونية للاستثمار التي تم توقيعها على هامش زيارة الوفد الاستثماري للغابون في فبراير 2024. كما عقد اتحاد الغرف اجتماعاً مع نائب الأمين العام لمجلس الاستثمار التايلندي والوفد المرافق له، بحضور أحمد جمعة القيزي الأمين العام المساعد، وسلطان بن جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وجرى خلال الاجتماع استعراض المناخ الاستثماري بين البلدين الصديقين وأهم الفرص المتوفرة.

وأكد بن سالم خلال اللقاء، على أهمية تنسيق الجهود بين الجانبين لتوفير مزيد من الحوافز والتسهيلات للقطاع الخاص من خلال تعزيز التعاون للاستفادة من فرص المتاحة في العديد من دول العالم.