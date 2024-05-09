شراكة بين AIM و«كانوبي ساندز» لإنشاء مركز للمؤتمرات في كمبوديا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة AIM العالمية، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كانوبي ساندز للتطوير العقاري بهدف تعزيز التعاون الاستثماري المشترك مع كمبوديا.

وتهدف المذكرة الموقعة، على هامش فعاليات قمة AIM للاستثمار 2024، إلى تعاون الطرفين في تنفيذ مشروع مشترك لإنشاء مركز دولي للمؤتمرات والمعارض في منطقة «خليج الأضواء» بمدينة سيهانوكفيل، حيث يُعدّ هذا المشروع من أبرز المشاريع الاستثمارية التي تستهدفها AIM العالمية وشركة كانوبي ساندز في كمبوديا.

وبموجب الاتفاقية، يعمل الطرفان معاً على إنشاء مركز متطور بتصميم عصري، يجذب الفعاليات والمعارض الدولية إلى الموقع المخصص الذي تبلغ مساحته 11 هكتاراً، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الإقليمية في المنطقة. وتشكل قمة AIM للاستثمار منصة استثمارية بارزة في الشرق الأوسط، تركز أعمالها على تعزيز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر وبناء مدن المستقبل ودعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد داوود الشيزاوي، رئيس مؤسسة AIM العالمية، أن الشراكة مع شركة كانوبيساندز للتطوير العقاري ستسهم في جعل المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض قوة دافعة للنمو والازدهار في مدينة سيهانوكفيل والمنطقة بأسرها.