49.5 مليار درهم أرباح 53 شركة مدرجة بأسواق المال المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأرباح الصافية الإجمالية المفصح عنها لـ 53 شركة مساهمة مدرجة في أسواق المال المحلية بنسبة 20.1% خلال الربع الأول من 2024 لتبلغ قيمتها 49.5 مليار درهم (بعد الضرائب)، بزيادة قدرها 8.3 مليار درهم مقارنة مع الأرباح الصافية التي حققتها في الربع الأول من 2023 والبالغة قيمتها 41.2 مليار درهم، بحسب البيانات المالية المعلن عنها للشركات المدرجة حتى يوم أمس.

وتظهر بيانات 37 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن الأرباح الصافية الإجمالية لها بلغت 35.9 مليار درهم في الربع الأول من 2024 بزيادة قدرها 6.1 مليار درهم، تعادل نمواً في الأرباح الصافية بنسبة 20.4% مقارنة مع نتائج أعمالها في الفترة المقابلة من 2023، حيث بلغت أرباحها الصافية نحو 29.8 مليار درهم.

وتصدرت الشركة العالمية القابضة المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، قائمة الشركات الأكبر من حيث قيمة الأرباح الصافية المحققة في الربع الأول من العام الحالي والبالغة قيمتها 8.017 مليارات درهم، بزيادة قدرها 3.74 مليار درهم عن أرباحها الصافية في الربع الأول من 2023 والتي بلغت 4.272 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 88% في أرباحها الفصلية على أساس سنوي.

وفي سوق دبي المالي ارتفعت الأرباح الصافية لـ 16 شركة أفصحت عن بياناتها حتى يوم أمس نحو 18.3% مسجلة زيادة بقيمة 2.1 مليار درهم لتبلغ 13.6 مليار درهم في الربع الأول من 2024 مقارنة مع 11.5 مليار درهم في الربع الأول من 2023.

وفي سوق دبي المالي، تصدر بنك الإمارات دبي الوطني، الشركات الأكبر من حيث قيمة الربح الصافي المحقق خلال الربع الأول من العام الجاري والتي بلغت 6.7 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 11.5% مقارنة مع الأرباح الصافية التي حققها البنك في الربع الأول من 2023 والبالغة قيمتها 6.01 مليار درهم.

وتشكل الشركات التي أفصحت عن بياناتها للربع الأول من 2024، في سوقي «أبوظبي» و«دبي» حتى أمس نحو 30% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في سوقي المال بالدولة.

ووفقاً لبيانات الأسواق يبلغ عدد الشركات الإجمالي المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية 110 شركات وفي سوق دبي المالي 64 شركة، وتلزم الأنظمة والمعايير المعمول بها في أسواق المال بالدولة الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائج أعمالها للربع الأول الذي ينتهي في 31 مارس، خلال فترة لا تتجاوز 15 مايو من العام نفسه.

ويأتي النمو الكبير في أرباح الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال الإماراتية بدعم من النمو الذي يسجله الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات، حيث يتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة 3.5% خلال العام الحالي 2024.

ويشار إلى أن الأرباح المفصح عنها هي الأرباح الصافية بعد اقتطاع الضريبة على الشركات بنسبة 9%، حيث بدأت دولة الإمارات بتطبيق قانون الضريبة على الشركات اعتباراً من الأول من يناير 2024.