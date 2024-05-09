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اقتصاد

100.9 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» في الربع الأول

100.9 مليون درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» في الربع الأول
9 مايو 2024 21:12


أبوظبي (الاتحاد)
سجلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، صافي أرباح قبل الضريبة بقيمة 111.8 مليون درهم وبعد الضريبة بنحو 100.9 مليون درهم وذلك خلال الربع الأول من عام 2024، في مؤشر على الأداء المالي القوي للشركة ونجاح خططها ومبادراتها الاستراتيجية للنمو.
وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن نتائجها المالية للربع الأول جاءت مدعومة بنظام اكتتاب متميز، ونمو صحي مستدام وفق مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث بلغ صافي نتائج خدمات التأمين للشركة 103.2 مليون درهم، وحققت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة رقماً قياسياً بقيمة 3,031 مليون درهم، بنسبة زيادة بلغت 49.9% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وشهد العام 2023 استمرار ضخ الأرباح عبر تنفيذ تعديلات توزيع الأصول الاستراتيجية، حيث ارتفع صافي الدخل من الاستثمارات خلال الربع الأول من العام 17.4% مسجلاً 54.4 مليون درهم.
وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «تمضي الشركة قدماً في تحقيق أعلى مستويات الأداء المالي، والذي تجسد بتسجيلها صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 111.8 مليون درهم، كما سجلنا إجمالي أقساط مكتتبة قياسية بقيمة 3,031 مليون درهم، في مؤشر قوي على قدراتنا الكبيرة في مجال الاكتتاب وإدارة الأصول الاستراتيجية».
وأضاف «تؤكد هذه النجاحات التزامنا الثابت بالتميز التشغيلي والرؤى الاستراتيجية وحرصنا على تحقيق شركة أبوظبي الوطنية للتأمين للنمو المستدام والمزيد من الابتكارات في قطاع التأمين».
وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان «عقب إسدال الستار على ربع أول حافل، حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين إنجازاً مهماً باستحواذها على شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وجودنا الإقليمي وترسيخ مكانتنا كشركة تأمين رائدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي»، معرباً عن ثقته بأن صفقة الاستحواذ هذه ستتيح للشركة المزيد من فرص النمو، وتعود بعائدات إضافية طويلة الأمد على الأطراف المعنية.

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