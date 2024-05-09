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اقتصاد

«الدار للاستثمار العقاري» تجمع 500 مليون دولار من إصدارها الثاني للصكوك الخضراء

مقر شركة الدار العقارية في جزيرة ياس (الاتحاد)
9 مايو 2024 21:16

 

أبوظبي (الاتحاد)
نجحت شركة الدار للاستثمار العقاري، بجمع 500 مليون دولار عبر إصدارها الثاني من الصكوك الخضراء، والذي يأتي في إطار برنامج إصدار شهادات الائتمان الذي أطلقته الشركة في عام 2023 بقيمة 2 مليار دولار.
ويمثّل هذا الإصدار الجديد لأجل عشر سنوات الإصدار الثاني للشركة من الصكوك الخضراء، ويأتي عقب إصدارها الأول الذي بلغت قيمته 500 مليون دولار أمريكي في مايو 2023. وتم تحديد معدل ربح الصكوك الخضراء لأجل عشر سنوات عند 5.500%، وقد سجّل هذا الإصدار أدنى هامش ائتماني تحققه الشركة على الإطلاق عند 110 نقاط أساس، بينما تجاوز الطلب عليه حجم المعروض بواقع 4 مرات وسط اهتمام وطلب قوي من جانب المستثمرين الدوليين والإقليميين على حد سواء.
ويعكس الطلب الكبير، إلى جانب الهامش الائتماني المتدني، الأساسيات القوية للدار وثقة السوق في قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
بالتزامن مع ذلك، طرحت الدار مناقصة لإعادة شراء صكوكها الحالية المستحقة في شهر سبتمبر من عام 2025، مما يتيح للمستثمرين الحاليين فرصة المشاركة في الإصدار الجديد. وتعتزم الشركة استخدام عائدات الصكوك في إعادة تمويل ديونها الحالية وتوسيع نطاق استحقاقاتها.
وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار العقارية: يُظهر الإقبال الواسع على إصدارنا الأخير للصكوك الخضراء مستوى الثقة العالية التي يكنّها السوق تجاه الدار، وكذلك قدرتنا على تنفيذ مبادرات مستدامة على نطاق واسع، وهذا الإقبال لا يعكس فقط تركيزنا المستمر على إحداث تأثير بيئي إيجابي في المجتمعات التي نخدمها، بل يؤكد أيضاً على قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمستثمرين، خاصةً بعد أن سجّل هذا الإصدار أدنى هامش ائتماني تحققه الشركة على الإطلاق.
وتماشياً مع الإصدار الأول من الصكوك الخضراء الصادر عن الدار، سيتم استخدام عائدات هذا الإصدار وفقًا لإطار التمويل الأخضر لشركة الدار العقارية، والذي يوجه استثمارات الشركة في المشاريع الخضراء مثل المباني الخضراء وتحديث الأصول القائمة لتعزيز كفاءة استهلاكها للطاقة والإدارة المستدامة للمياه وتطبيق إجراءات فعالة لمكافحة التلوث والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة. وهذا الإصدار الجديد يعزز التزام الدار بتحقيق مستهدفات خطة «صافي الانبعاثات الصفري» لتصبح شركة خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050.
وتستفيد شركة الدار للاستثمار العقاري، التي تتميز بمحفظتها المتنوعة من الأصول العقارية المدرة للإيرادات المتكررة والتي تزيد قيمتها عن 25 مليار درهم، من تصنيف ائتماني قويّ بدرجة استثمار عند (Baa1 ) من قبل وكالة «موديز».
ويعكس هذا التصنيف الائتماني المرتفع الاستقرار المالي الكبير للشركة، كما يُبرِز الظروف المواتية في السوق وقدرة الدار الكبيرة على إدارة محفظتها الواسعة والمتنامية بكفاءة عالية عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية.

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