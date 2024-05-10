النفط يرتفع بفضل بيانات قوية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة مواصلة اتجاهها الصعودي وذلك بفضل مؤشرات على تحسن الاقتصاد الصيني.

وبحلول الساعة 0003 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 84.24 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 79.64 دولار.

وفي الجلسة السابقة، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع بفضل بيانات أظهرت زيادة واردات النفط الخام في الصين في أبريل، ومع اعتبار المستثمرين تباطؤ سوق العمل الأميركية مؤشرا على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.



وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، مما يشير إلى تحسن الطلب.