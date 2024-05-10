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اقتصاد

الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ 5 أبريل

الذهب
10 مايو 2024 07:54

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل، بعد بيانات اقتصادية عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة.


وبحلول الساعة 0212 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2350.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في وقت سابق. وزادت الأسعار 2.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2356.90 دولار.

 

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.38 دولار للأوقية، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ الخامس من أبريل أيضا. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 983.78 دولار وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 971.50 دولار. ويتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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