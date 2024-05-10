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الإمارات تستضيف مؤتمر ومعرض "الامتثال لمعايير الشحن"

الإمارات تستضيف مؤتمر ومعرض "الامتثال لمعايير الشحن"
10 مايو 2024 10:35

تنظم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ يومي 14 و15 مايو الجاري في أبوظبي أعمال مؤتمر ومعرض "جلسات الامتثال لمعايير الشحن 2024" الذي تستضيف الدولة لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “"إياتا".

يحظى المؤتمر بمشاركة واسعة من شركات الطيران والشحن والمؤسسات الحكومية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث يبلغ عدد الدول والشركات المشاركة في المؤتمر 65 دولة و40 شركة، بجانب مشاركة عدد من المسؤولين في الدولة وقطاع الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي ودوائر الجمارك والمؤسسات الحكومية ورؤساء شركات الطيران ووكالات الشحن وتكنولوجيا المعلومات.

 

ويناقش المؤتمر، أحدث أنظمة ومتطلبات الاستعلام المبكر عن الشحن قبل التحميل PLACI، وكيفية الامتثال لمتطلبات هذا النظام، وأفضل التقنيات والتجارب والممارسات في هذا المجال، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات التي تواجه حركة الشحن العالمية وأبرز الحلول لمواجهتها والتغلب عليها.

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وقال  اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة إن استضافة هذا الحدث العالمي المهم تعكس أهمية الدولة ومكانتها الريادية في استضافة الفعاليات والمؤتمرات العالمية والإقليمية، ويجسد أهميتها على خريطة التجارة والشحن والطيران العالمية ودورها المحوري في دعم الجهود الدولية لمواجهة تحديات حركة الشحن العالمية ومعالجة المستجدات اللوجستية المتعلقة بسلاسل الإمداد والتوريد.

وأشار إلى أن المؤتمر يوفر فرصة كبيرة لاستشراف المستقبل وتسليط الضوء على تجربة الإمارات الريادية في تطبيق نظام الاستعلام المبكر عن الشحنات ما قبل التحميل وتبادل الخبرات والمعارف مع الجهات المختصة في العالم، إضافة إلى بناء شراكات استراتيجية فاعلة في هذا المجال. 

المصدر: وام
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
الشحن
الإمارات
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