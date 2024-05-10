12.5 ألف زائر من 179 دولة لقمة «AIM» للاستثمار في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت الدورة الـ 13 من قمة «AIM» للاستثمار 2024 في أبوظبي فعالياتها بنجاح، أمس، بعد ثلاثة أيام من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة والمنتديات والمعارض المبتكرة وجلسات التواصل التي تم تنظيمها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، وتسليط الضوء على مستجدات المشهد الاستثماري العالمي للخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية.

وفي هذا التجمع العالمي الكبير، انضم 138 من كبار الشخصيات رفيعة المستوى مع 12427 زائراً من 179 دولة للاحتفاء بهذا الحدث، الذي تضمن 412 جلسة حوار هدفت إلى استكشاف اتجاهات الاستثمار والتحديات والفرص عبر الجلسات النقاشية والحوارية التي شارك فيها أكثر من 927 متحدثاً، بما في ذلك رواد الصناعة وصانعي السياسات وقادة الفكر في تجمع عالمي لتبادل الآراء والأفكار القيمة بهدف تعزيز العمل الجماعي، والتعاون لدفع النمو الاقتصادي المستدام على نطاق عالمي.

وشهد هذا الحدث الاستثماري العالمي الذي تم تنظيمه بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي)، حضوراً واسعاً ضم نخبة بارزة من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وأقطاب الصناعة والمستثمرين العالميين ورجال الأعمال لتبادل الآراء والخبرات، واستكشاف الفرص الجديدة.

وهدفت قمة «AIM» للاستثمار التي نُظمت تحت شعار «التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالمياً»، إلى توفير منصة عالمية قوية للمتحدثين والمشاركين للتعمق في الديناميات المتطورة للاستثمار عبر تنظيم العديد من المحاور الرئيسية شملت الاستثمار الأجنبي المباشر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ومدن المستقبل والاقتصاد الرقمي.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «ترجمت الاستضافة الناجحة للقمة التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز بيئة أعمال حيوية وشاملة، وساهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال يوفر فرصاً لا مثيل لها للتوسع والنمو».

وأشاد معاليه بالحضور العالمي من قبل الهيئات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار والمنتدى الاقتصادي العالمي، وغيرها من الهيئات والمؤسسات الأخرى في نسخة القمة لهذا العام، ما يسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه هذه المنصة في المساهمة بتسريع التنمية الاقتصادية العالمية، حيث نجح الحدث في توفير منصة مهمة للمستثمرين العالميين، ورواد الأعمال وصناع القرار لاستكشاف فرص جديدة وشراكات طويلة الأمد لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وقال معالي ثاني الزيودي: «يؤكد هذا الحضور على أهمية قمة الاستثمار، ودورها في تسهيل الحوار الهادف، وتبادل المعارف والخبرات والرؤى، وإطلاق المبادرات لبناء الشراكات التي تتجاوز الحدود، وتسهم في دفع النمو المستدام، حيث يمكننا معاً الاستفادة من الرؤى والشراكات التي تم تشكيلها في قمة الاستثمار 2024 للتغلب على الصعوبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ومن أجل بناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة».

وانطلاقاً من التزامها بتحفيز الشراكات الاستراتيجية، شهدت دورة القمة لهذا العام توقيع 43 مذكرة تفاهم بين الكيانات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص. وشملت هذه الاتفاقيات قطاعات متنوعة، من التمويل والتكنولوجيا إلى الرعاية الصحية والتعليم، ما يؤكد دور القمة في تعزيز التعاون والاستثمار العابر للحدود.

كما استضافت القمة أيضاً 8130 اجتماع B2B للتواصل بين الشركات ورجال الأعمال، ما أتاح لمندوبي الشركات التواصل وبناء علاقات قيمة واستكشاف فرص التعاون المحتمل، وتحفيز فرص العمل عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية في مختلف أنحاء العالم.

واستضافت القمة 3 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى، ما سهل المناقشات المركزة حول مواضيع واستراتيجيات الاستثمار المهمة. ومن خلال هذه المداولات، استكشف المشاركون سبل التعاون والابتكار للتغلب على صعوبات وتعقيدات المشهد الاستثماري المعاصر.

وشملت أجندة القمة أيضاً المعرض الذي سلط الضوء على أحدث الابتكارات والمنتجات والخدمات التي قدمها 352 عارضاً، منهم 136 شركة ناشئة من 71 دولة حول العالم.