98.7 مليون درهم أرباح «الأنصاري» في الربع الأول

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأنصاري للخدمات المالية، أمس، نتائجها المالية، محققة أرباحاً صافية بعد الضرائب بقيمة 98.7 مليون درهم، ووصل الدخل التشغيلي إلى 274.7 مليون درهم، وذلك في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة، في بيان أمس، إن ثقة العملاء ظلت قوية على نحو مشجع في ظل استمرار المعاملات الإجمالية عبر جميع الخدمات في مسار نمو بنسبة 5.1% على أساس سنوي، مما يؤكد قوة نموذج الأعمال وقدرته على التكيف.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: بدأنا العام الحالي بنتائج تعكس التأثير الإيجابي لمحفظة أعمالنا المتنوعة والجهود المستمرة للتكيف مع تحديات الأسواق. وننظر إلى المستقبل بتفاؤل نتيجة لعدة عوامل، فقد استقرت ظروف الأسواق الموازية في الأسواق الرئيسية، وزادت رسوم التحويلات المالية المفروضة اعتباراً من شهر أبريل، وهي ما تعزز قدرتنا على تحقيق نمو كبير في المستقبل. ونحن على ثقة بأن هذه الخطوات والمبادرات ستنعكس إيجاباً على الأداء المالي في المرحلة القادمة.

من جانبه، قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: يسرني الإعلان عن أداء مرن في الربع الأول من العام 2024، حيث قمنا بتنفيذ استراتيجيتنا على نحو جيد، وتعزيز تنوع ومرونة محفظة أعمالنا.