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36 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية في أسبوع

36 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية في أسبوع
11 مايو 2024 01:37

أبوظبي (وام)

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 36 مليار درهم خلال الأسبوع الجاري، وفقاً لبيانات التداول.
وأظهرت البيانات ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.48 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى 3.516 تريليون درهم في نهاية تداولات اليوم الجمعة، موزعة بواقع 2.808 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و708 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وتوزعت المكاسب السوقية المحققة خلال الأسبوع بواقع 34.3 مليار درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.98 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي. وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مرتفعاً بنسبة 0.59% بمكاسب 53 نقطة عند 9090.39 نقطة، وصعد مؤشر «فادكس 15» بنحو 1% رابحاً نحو 87.3 نقطة، ليقفل عند 9971.95 نقطة.
ونما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.73% أو ما يعادل 30.3 نقطة ليغلق عند 4173.04 نقطة، مع صعود مؤشر قطاع العقار بنسبة 2.6% والمالية بنسبة 0.45% والخدمات 0.34% والصناعة 0.23%.
وشهد سوق دبي المالي، أمس، بدء التداول على أسهم شركة «سبينس 1961 هولدينج» بعد أن شهد الاكتتاب العام للشركة، إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين من المؤسسات والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي الطلب نحو 71 مليار درهم.

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