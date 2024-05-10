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اقتصاد

«أرامكس» تضاعف صافي أرباحها خلال الربع الأول

«أرامكس» تضاعف صافي أرباحها خلال الربع الأول
11 مايو 2024 01:37

دبي (الاتحاد)

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أعلنت أرامكس، المدرجة في سوق دبي المالي، نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024، بارتفاع صافي الأرباح، خلال الربع الأول، بقرابة الضعف ليصل إلى 47 مليون درهم، ما شكّل نمواً قوياً للربع الثاني على التوالي، في حين ارتفع هامش صافي الربح إلى 3%.
وقالت الشركة، في بيان أمس، إنها حققت زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي في إجمالي إيراداتها، حيث ساهمت جميع قطاعات أعمالها بإيرادات قوية عكست قوة وتنوع محفظة أعمالها.
وأضافت أن قطاع الشحن الدولي السريع في الشركة برز محركاً رئيساً للأداء، حيث شهد نمواً كبيراً في عدد الشحنات بنسبة 44%، خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023، ما أثمر عن زيادة في الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي.
وقال عثمان الجدة، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس، إن قطاع الشحن الدولي السريع شهد زيادة ملحوظة في أعداد الشحنات بنسبة 44% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، بينما شهد قطاع الشحن المحلي السريع ارتفاعاً بنسبة 7%، ويعود ذلك إلى اكتساب عملاء جدد، بجانب زخم موسم ذروة الطلب في شهر رمضان المبارك.  وأشار إلى ارتفاع أعداد الشحنات في قطاع الشحن البري والبحري والجوي بزيادة ثنائية الرقم، في حين واصل قطاع الخدمات اللوجستية تقديم الدعم للعملاء من خلال خدمات لوجستيات الطرف الثالث «3PL» ولوجستيات الطرف الرابع «4PL»، بما يضمن توفير خدمات لوجستية عالية الكفاءة، وتوصيل البضائع إلى الأسواق الرئيسة.

أرامكس
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شركة أرامكس
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