أبوظبي ضمن برامج جولات سفن «سيليستيال» في الخليج العربي

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2024، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي و«سيليستيال للرحلات البحرية»، لإدراج أبوظبي ضمن برامج جولات سفن «سيليستيال» السياحية في الخليج العربي، مع تسليط الضوء على الإمارة، وتجاربها، وعروضها، وتقديمها لعملاء الشركة والمسافرين على متن رحلاتها.

وتمتلك «سيليستيال» أسطولاً من السفن السياحية يوفر أرقى خدمات الضيافة والتجارب والجولات الرائعة لعملائها، وتُعتبر إضافة نوعية تُثري برامج سياحة الرحلات البحرية في الخليج العربي.

وتبدأ الشركة تسيير رحلاتها إلى أبوظبي في الفترة من نوفمبر 2024 حتى مارس 2025 خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

وتشكل العاصمة الإماراتية وجهة مثالية لرحلات السياحة البحرية لما تمتلكه من بنية تحتية متكاملة ومنشآت عالمية المستوى، بما في ذلك محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي والتي حازت على جائزتي أفضل محطة للسفن السياحية في العالم، وفي المنطقة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الرحلات البحرية العالمية في عام 2023.

وشهدت محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد نموّاً ملحوظاً، حيث استقبلت أكثر من 600 ألف زائر إلى أبوظبي خلال موسم 2022-2023.

وتلتزم «سيليستيال» بتقديم تجارب متميزة في البحر والبرّ، ويحظى المسافرون على متن رحلاتها البحرية إلى أبوظبي بـ9 برامج من الجولات البرية لنصف يوم.