السبت 11 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أبوظبي ضمن برامج جولات سفن «سيليستيال» في الخليج العربي

أبوظبي ضمن برامج جولات سفن «سيليستيال» في الخليج العربي
11 مايو 2024 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة لحظة تاريخية فارقة
أبوظبي.. إنجازات نوعية في مرافق وخدمات الرعاية الصحية

وقّعت دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2024، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي و«سيليستيال للرحلات البحرية»، لإدراج أبوظبي ضمن برامج جولات سفن «سيليستيال» السياحية في الخليج العربي، مع تسليط الضوء على الإمارة، وتجاربها، وعروضها، وتقديمها لعملاء الشركة والمسافرين على متن رحلاتها.
وتمتلك «سيليستيال» أسطولاً من السفن السياحية يوفر أرقى خدمات الضيافة والتجارب والجولات الرائعة لعملائها، وتُعتبر إضافة نوعية تُثري برامج سياحة الرحلات البحرية في الخليج العربي.
 وتبدأ الشركة تسيير رحلاتها إلى أبوظبي في الفترة من نوفمبر 2024 حتى مارس 2025 خلال المواسم الثلاثة المقبلة.
وتشكل العاصمة الإماراتية وجهة مثالية لرحلات السياحة البحرية لما تمتلكه من بنية تحتية متكاملة ومنشآت عالمية المستوى، بما في ذلك محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي والتي حازت على جائزتي أفضل محطة للسفن السياحية في العالم، وفي المنطقة، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الرحلات البحرية العالمية في عام 2023. 
وشهدت محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد نموّاً ملحوظاً، حيث استقبلت أكثر من 600 ألف زائر إلى أبوظبي خلال موسم 2022-2023.
وتلتزم «سيليستيال» بتقديم تجارب متميزة في البحر والبرّ، ويحظى المسافرون على متن رحلاتها البحرية إلى أبوظبي بـ9 برامج من الجولات البرية لنصف يوم.

موانئ أبوظبي
الإمارات
الرحلات البحرية
دائرة الثقافة والسياحة
السياحة
السياحة في الإمارات
السياحة في أبوظبي
سوق السفر العربي
معرض سوق السفر العربي
آخر الأخبار
فتى فلسطيني يجلس على أنقاض منزل مدمر في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات مصرية - أميركية لإبداء المرونة في محادثات هدنة غزة
11 مايو 2024
موظفو خدمة الطوارئ الحكومية يقومون بإطفاء حرائق منازل دمرها قصف في خاركيف شرقي أوكرانيا (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إجراء مباحثات في الشرق الأوسط حول أزمة أوكرانيا
11 مايو 2024
«يوروبول»: 820 شبكة إجرامية تهدد أمن الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
«يوروبول»: 820 شبكة إجرامية تهدد أمن الاتحاد الأوروبي
11 مايو 2024
مخيمات النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من كارثة إنسانية في رفح جراء العملية الإسرائيلية
11 مايو 2024
مقر السراي الحكومي في بيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: المساعدات الأوروبية إلى لبنان «علاج مؤقت» للأزمات
11 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©