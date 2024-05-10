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اقتصاد

«سياحة أبوظبي» توقع 5 اتفاقيات مع شركات عالمية وإقليمية

خلال توقيع إحدى الاتفاقيات (من المصدر)
11 مايو 2024 01:37

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بنجاح مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2024، التي شهدت تعميق أطر الشراكات الحالية مع أبرز وكلاء ومنصات السفر ومنظمي برامج العطلات في المنطقة والعالم، وعقد اتفاقيات تعاون جديدة، إلى جانب التواصل المباشر مع رواد السياحة الإقليمية والدولية لدراسة آفاق العمل المشترك لاستثمار الفرص الواعدة، ترسيخاً لمكانة أبوظبي وجهة مُفضلة على خريطة السياحة العالمية.
ووقعت الدائرة خلال المعرض 5 اتفاقيات استراتيجية مع مجموعة «إف تي آي»، وشركة «المسافر»، و«ويب بيدز»، و«فوياج برايف»، و«ترافيل ورلد»، و«دي -ريزين» و«بريسفريج فاكانتيس»، و«سيلفرجيت فاكانتيس هولندا» و«سيلفرجيت بلجيكا»، والتي تمهد الطريق لدفع نمو الوجهة السياحية في الأسواق المستهدفة الرئيسية، وتوسيع نطاق حضورها إلى أسواق جديدة.
وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: تستقطب أبوظبي الزوار من جميع أنحاء العالم، وتؤكد استراتيجيتنا السياحية 2030 التزامنا بتنسيق جهودنا ومبادراتنا مع شركائنا وفق رؤية وأهداف موحدة، بالتزامن مع توطيد أطر التعاون المستمر مع رواد السياحة الإقليمية والعالمية، ما يضمن الترحيب بمزيد من الزوار في الإمارة. 
وأضاف: تُسهم الاتفاقيات التي وقعتها الدائرة خلال معرض سوق السفر العربي 2024 في إتاحة المجال أمام قطاعات أكبر من الجمهور لاستكشاف أفضل ما في أبوظبي، ونتطلع بثقة إلى النتائج الإيجابية لهذه الشراكات.
وتحدد اتفاقية الدائرة مع «المسافر»، الوكالة متعددة القنوات لخدمات السفر والسياحة وباقات العطلات المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط، أطر التعاون بين الجانبين.
أمّا «فوياج برايف»، وكالة السياحة الفرنسية عبر الإنترنت، فستواصل شراكتها مع الدائرة للعام الرابع.
وعززت الدائرة شراكتها مع «ترافيل ورلد»، وهي وكالة سياحة كبرى مقرّها بلجيكا، تعمل على توفير تجارب سفر مخصصة وفق متطلبات عملائها. وتسعى الاتفاقية إلى توظيف خبرة الشركة ومواردها لزيادة قاعدة زوّار أبوظبي من السوق البلجيكية.
وتعمل الدائرة من خلال اتفاقيتها مع شركتي السياحة الهولنديتين «دي -ريزين» و«بريسفريج فاكانتيس»، على رفع مستوى الوعي بالوجهة السياحية في السوق الهولندية.
وعقدت الدائرة اتفاقية مع شركتي «سيلفرجيت بلجيكا» و«سيلفرجيت فاكانتيس هولندا» المتخصصتين في العطلات الفاخرة وتجارب السفر المخصّصة.
وتتوافق الشراكات مع الاستراتيجية السياحية 2030، التي تم إطلاقها مؤخراً، وتهدف إلى رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، من حوالي 49 مليار درهم في عام 2023 إلى 90 مليار درهم سنوياً، وتوفير حوالي 178 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 مع تطوير البنية التحتية السياحية لتلبية هذه الأهداف.

السياحة في الإمارات
السياحة في أبوظبي
الإمارات
السياحة
دائرة الثقافة والسياحة
سوق السفر العربي
معرض سوق السفر العربي
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