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اقتصاد

«سند» تعلن صفقة بيع استراتيجية مع «سي إف إم ماتريالز»

عقب الإعلان عن الصفقة (من المصدر)
11 مايو 2024 01:37

هونغ كونغ (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة «سند»، صفقة بيع استراتيجية مع شركة «سي إف إم ماتريالز - CFM Materials»، أكبر مزوّد في العالم لمكوّنات المحرّكات المستعملة الصالحة للاستخدام من إنتاج شركة «سي إف إم إنترناشيونال» العالمية لصناعة المحرّكات. وجاء الإعلان عن الصفقة، خلال معرض «الجمعية الدولية لتجارة طائرات النقل في آسيا - ISTAT» في هونغ كونغ. وتشير صفقة بيع محركين من طراز «*CFM56-7B» لشركة «سي إف ماتريالز» على التحوّل الاستراتيجي لشركة سند، ونهجها الاستباقي الهادف لتعزيز مكانتها الرائدة في سوق قطاع الطيران، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز دورها كلاعب رئيسي في تشكيل مستقبل القطاع، بالاعتماد على تعاونها الاستراتيجي مع الشركات الرائدة في سوق قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.
وتمثل الصفقة علامة فارقة في استراتيجية «سند» التي بدأت في العام الماضي مع تجديد تركيزها الهادف لتحقيق الدخل والاستفادة من أعمال قسم التمويل والتأجير لدعم وتعزيز نموّ قسم والإصلاح والعَمرة في شركة «سند». وأعرب كاشيش كوهلي، المدير المالي ونائب الرئيس الأول لقسم التأجير في «سند» عن سعادته بالإعلان عن النجاح في بيع محرّكين من طراز «CFM56» لشركة «سي إف إم ماتريالز»، في صفقة استراتيجية تؤكد التزام المجموعة بتطوير محفظة أعمالها عبر التعاون مع الشركات الرائدة في قطاع الطيران.
ويتيح هذا التعاون أمام شركة «سي إف ماتريالز»، فرصاً جديدة لدعم شبكات صيانة وإصلاح وعَمرة محرّكات الطائرات، وشركات الطيران والتمويل والتأجير والمصنّعين ومزوّدي الخدمات في جميع أنحاء العالم. كما ستتيح إضافة محركين من طراز «CFM56-7B» إلى مجموعة محرّكات شركة «سي إف إم ماتريالز» مزيداً من القدرة على تلبية طلبات عملائها المتزايدة.
من جانبه، قال رودي برايس، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «سي إف إم ماتريالز»، إن الصفقة مع «سند» تعد تأكيداً على التزام الشركة بدعم عملائها من خلال التوسع بنطاق أعمال التمويل والتأجير.

الإمارات
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شركة “سي إف إم” العالمية
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