منتدى أعمال أبوظبي وبولندا يبحث تعزيز التجارة والاستثمارات المشتركة

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت الدورة الثانية من منتدى أعمال أبوظبي وبولندا، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، ومن بينها الطاقة المتجددة والتقنيات والرعاية الصحية والبنية التحتية، واستعرض المشاركون فيه العديد من الفرص المتاحة في هذه المجالات.

وشكّل المنتدى الذي عقد في منطقة سيليزيا ببولندا، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال من قطاعات عدة، فرصة لاطلاع الجانب البولندي على الرؤى والبرامج التي تقدمها أبوظبي لتسهيل التجارة والفرص في القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على برامج وحوافز استراتيجية الإمارة الصناعية لجذب المستثمرين والمصنّعين، لتمكين المشاركين من فهم المشهد الصناعي فيها، واستكشاف سبل الاستثمار والارتقاء بالشراكة بين الجانبين.

وكانت صادرات أبوظبي غير النفطية إلى بولندا ارتفعت في عام 2023 بنسبة 253%، ما يعكس نجاح الجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتعميق العلاقات بين الطرفين.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، الذي ترأس وفد الإمارة الاقتصادي إلى المنتدى: «نعمل على وضع الأسس المتينة لتعاون مثمر على الأمد الطويل، فخلال العام الماضي، أبرمت أبوظبي اتفاقية تعاون مع منطقة سيليزيا البولندية لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والصناعية والتقنية والتجارية».

وضم المنتدى عدداً من كبار المسؤولين والتنفيذيين من مختلف الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والطاقة والصناعة والتقنية والأغذية والمشروبات والتقنيات الزراعية.

من جانبه، قال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة صناعة أبوظبي، إن غرفة أبوظبي ومؤسسات وشركات القطاع الخاص التي شاركت تحت مظلتها، عقدت خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى العديد من الاجتماعات التجارية مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال في بولندا، بغرض تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الشراكات، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الواعدة والحيوية.

وأكد التزام الغرفة بتسخير الجهود، وتقديم التسهيلات اللازمة لرجال ورواد الأعمال والمستثمرين البولنديين، وتسهيل وصول شركات القطاع الخاص المحلية إلى الأسواق البولندية والأوروبية، لاسيما وأن ذلك ينطلق من مهمتها في جعل أبوظبي الخيار الأول لممارسة الأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025.

وقال الدكتور علي حسين مكي، المدير التنفيذي لقطاع الدعم اللوجستي وتسهيل التجارة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «أطلقنا العديد من المبادرات لتيسير التجارة وضمان سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي، من بينها خفض التكاليف والمتطلبات وتبسيط الإجراءات، وتمكين التكامل في الخدمات الحكومية، حيث تستهدف هذه المبادرات تقديم عروض جذابة للشركات ورجال الأعمال، وهي جهود بدأت تؤتي ثمارها، حيث نشهد اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الجديدة والاستثمارات». ودعا مكي، المستثمرين وقادة الأعمال من كلا الجانبين إلى الاستفادة من هذه المبادرات ومن العلاقات الوثيقة بين أبوظبي وبولندا.

ويرتكز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وبولندا على قاعدة راسخة، حيث تم توقيع أكثر من 20 اتفاقية تعكس الشراكة القوية بين البلدين، فيما يدعم منتدى أعمال أبوظبي وبولندا العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، ويقدم منصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.

حضر فعاليات المنتدى جاكوب تشيلستوفسكي، حاكم منطقة سيليزيا، وجاكوب سلاويك، سفير بولندا لدى الدولة، ومحمد أحمد الحربي، سفير الدولة لدى جمهورية بولندا.