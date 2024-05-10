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«سيدات أعمال الشارقة» يطلق ملتقيات لدعم ريادة الأعمال

«سيدات أعمال الشارقة» يطلق ملتقيات لدعم ريادة الأعمال
11 مايو 2024 01:37

الشارقة (الاتحاد)

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أطلق مجلس سيدات أعمال الشارقة، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة، أمس، سلسلة ملتقيات حوارية تمتد لعامين، بهدف تعزيز قطاع ريادة الأعمال في الدولة لاسيما للنساء.
وتركّز الفعاليات على الجوانب التعليمية، لتمكين رائدات الأعمال وتعزيز تبادل المعرفة، وإيجاد حلول مبتكرة قائمة على توصيات مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة والجهات المعنية بهذا المجال، بما يسهم في إحداث التغيير الإيجابي المنشود ضمن منظومة الأعمال.
وأكدت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة، أهمية الإمكانات التعليمية لهذه المبادرة حيث تشكّل سلسلة الملتقيات خطوة جديدة نحو دعم وتطوير رائدات الأعمال. وقالت «نهدف إلى تحديد التحديات وتطبيق الحلول العملية القادرة على التغلب عليها».

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الشارقة
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سيدات أعمال الشارقة
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أميركية الشارقة
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الجامعة الأميركية في الشارقة
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