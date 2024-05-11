الأحد 12 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«داو جونز» يسجل أطول سلسلة ارتفاعات منذ ديسمبر

«داو جونز» يسجل أطول سلسلة ارتفاعات منذ ديسمبر
12 مايو 2024 01:28

 شريف عادل (واشنطن)

أخبار ذات صلة
ترامب: «هايلي» لن تكون نائبتي
طاعة الأم تقاوم الشيخوخة

واصل مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم الأميركية أداءه القوي لليوم الثامن على التوالي، مسجلاً أطول سلسلة ارتفاعات له منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، مدفوعاً بتزايد توقعات خفض الفائدة الأميركية، في وقت أقرب مما تحولت إليه توقعات الأسواق على مدار الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وفي نهاية تعاملات آخر أيام الأسبوع الذي كان أفضل أسابيعه هذا العام، ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي بما يقرب من ثلث النقطة المئوية، وأضاف مؤشر إس أند بي 500 نسبة 0.16% لقيمته عند بداية التعاملات، بينما كان مؤشر ناسداك، المتخم بشركات التكنولوجيا، في المنطقة الحمراء، وإن بنسبة تراجع ضئيلة، لم تتجاوز 0.03%.
وأنهت المؤشرات الرئيسة الثلاثة الأسبوع بارتفاع، حيث سجل مؤشر داو جونز مكاسب بنسبة 2.16%، أكمل بها سلسلة المكاسب الأسبوعية إلى أربعة، وارتفع كل من مؤشر إس أند بي 500 وناسداك للأسبوع الثالث، بنسبة ارتفاع 1.85% و1.14% على التوالي.
ورغم تلك الارتفاعات، جاءت القراءة الأولية لشهر مايو لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين عند 67.4، وهو ما كان أقل بكثير من تقديرات «داو جونز» البالغة 76، ومثل أدنى قراءة له في حوالي ستة أشهر.
وقال بريان نيك، كبير استراتيجيي الاستثمار في معهد ماكرو، إن البيانات يمكن أن تشير إلى أن «التضخم لا يتحرك في الاتجاه الصحيح. إنك تتعرض لضربات من كلا الجانبين، حيث يعتقد الناس أن الأمور أسوأ مما يعبر عنه نمو الاقتصاد، وسوف تظل أسوأ، وهم قلقون بشأن التضخم، وهذه ليست صيغة سعيدة للأسهم أو السندات».
وسجلت طلبات الحصول على إعانة البطالة بأميركا أعلى مستوى لها منذ أواخر أغسطس من العام الماضي، فيما اعتبر دليلاً جديداً على أن سوق العمل القوية تتغير، على نحو تمناه جيروم باول رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، لكي يتم القضاء على أقوى موجة تضخمية تشهدها البلاد في أكثر من أربعة عقود.

داو جونز
الولايات المتحدة
الأسهم الأميركية
مؤسسة إس أند بي
آخر الأخبار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
علوم الدار
ولي عهد دبي والشيوخ والمواطنون يعزون في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد
اليوم 18:24
مريض يتلقى العلاج في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة
علوم الدار
فيديو.. المستشفى الميداني الإماراتي في غزة عالج 20 ألف وأجرى 1745 جراحة
اليوم 20:39
رجل أفغاني يحمل متعلقاته في أعقاب فيضان مفاجئ في قرية «لاقيها» بمنطقة مقاطعة بغلان (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
الإمارات تتضامن مع الشعب الأفغاني وتعزي في ضحايا الفيضانات
12 مايو 2024
جانب من جلسة التصويت على حق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولون لـ«الاتحاد»: القرار الأممي خطوة لتحقيق الشرعية الدولية لفلسطين
12 مايو 2024
مسنة وطفل ينتظران مع متعلقاتهما قبل الإخلاء من رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم
12 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©