25 % زيادة في تراخيص «دبي للخدمات المالية»

دبي (الاتحاد)

سجلت سلطة دبي للخدمات المالية زيادة ملحوظة في التراخيص بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى 791 شركة، إذ تعكس هذه الزيادة ثقة مجتمع الأعمال في الإطار التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية وجاذبية المنطقة لشركات الخدمات المالية. وبحسب التقرير السنوي خلال عام 2023، فقد حققت سلطة دبي للخدمات المالية نمواً ملحوظاً في إدراجات سندات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث سجلت القيمة الإجمالية للسندات والصكوك المدرجة الجديدة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية 11.72 مليار دولار أميركي، ليصل إجمالي الأوراق المالية القائمة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية إلى 27 مليار دولار أميركي حتى نهاية العام.

وتماشياً مع حماية وتعزيز مشهد الأمن السيبراني داخل مركز دبي المالي العالمي، تحرص سلطة دبي للخدمات المالية على تبني التكنولوجيا المتقدمة وتسريع التحول الرقمي باعتبارهما محركين رئيسيين للكفاءة والشفافية وتعزيز الأمن. إذ حققت منصة معلومات التهديدات الخاصة بالسلطة إنجازات استثنائية، من بينها إصدار أكثر من ستة ملايين مؤشر اختراق للمستخدمين منذ إطلاقها في عام 2020.

وقال فاضل العلي، رئيس مجلس الإدارة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «نتطلع لعام 2024 والذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية العشرين لمركز دبي المالي العالمي، حيث نؤكد التزامنا بدعم رؤية دولة الإمارات ودبي، إلى جانب حرصنا على تعزيز التنمية والتعاون داخل مجتمع مركز دبي المالي العالمي. ومع احتفالنا بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس السلطة، فإننا نحتفل بعقدين من التميز والإنجازات الاستثنائية، بينما نمهد الطريق لمزيد من المشاركة والمساهمة في وضع الأنظمة التي تدعم نزاهة وشفافية مركز دبي المالي العالمي».