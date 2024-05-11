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اقتصاد

«يورومونيتور إنترناشيونال»: أبوظبي تقود مسيرة نمو القطاع الصناعي في دول التعاون

استثمار أبوظبي في الصناعة يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة (الاتحاد)
12 مايو 2024 01:28

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

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تقود أبوظبي مسيرة نمو القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، بعدما أعلنت عن استثمار 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) في 6 برامج لزيادة حجم قطاع التصنيع إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 172 مليار درهم، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «يورومونيتور إنترناشيونال»، المزود المتخصص عالمياً لمعلومات الأعمال والأبحاث.
وأكد التقرير، أن الاستثمارات الصناعية الضخمة التي أعلنت عنها أبوظبي مؤخراً، تؤكد المشهد الصناعي الديناميكي في الإمارة والتزامها بالتنويع الاقتصادي، حيث ينتظر أن يؤدي هذا الاستثمار إلى زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة إلى 178.8 مليار درهم بحلول عام 2031، من خلال التكيف مع التقنيات المتقدمة التي تستهدف تعزيز قطاع التصنيع بهدف زيادة الإنتاجية.
وتوقعت «يورومونيتور إنترناشيونال» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي ليفوق العديد من الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2028، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أكثر من 2 تريليون دولار في عام 2023، ونمت مساهمته في اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 44% في عام 2013 إلى ما يقدر بنحو 51.3% في عام 2023، منوهه بأن الحوكمة القوية في المنطقة، والتنويع، وتعزيز ثقة الأعمال تضع أساساً متيناً للمرونة الاقتصادية المستدامة في منطقة الخليج.
وقالت سوميا راماسوامي، مديرة الممارسات التجارة العالمية والصادرات في «يورومونيتور إنترناشيونال»: إن جهود التنويع الفعالة التي بذلتها دول مجلس التعاون الخليجي ساهمت أيضاً في تعزيز الصادرات غير النفطية بشكل كبير، حيث سجلت دولة الإمارات رقماً قياسياً بقيمة 3.5 تريليون درهم في التجارة في عام 2023.
وأضافت: «كما حققت دول مثل الإمارات زيادات كبيرة في تجارة المنطقة مع تركيا وهونج كونج والصين». 
وذكرت أن الولايات المتحدة اجتذبت طفرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي، مع زيادة بأكثر من 15% في الفترة من 2018 إلى 2022، واستحوذت الإمارات والسعودية على أكثر من 70% من هذه الاستثمارات، حيث تدفقت الاستثمارات بشكل رئيسي إلى قطاعات التجارة والتصنيع والمالية بالنسبة لدولة الإمارات، والسيارات والسياحة والآلات بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لافتة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المبادرات الثابتة لتنويع وتحديث اقتصادها، لا تتمكن فقط من التغلب على التحديات الاقتصادية العالمية، بل إنها تستعد لأن تصبح مركزاً مركزياً للاستثمار الدولي.
ووفقاً لـراماسوامي، فإن الموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب المشاريع الطموحة ونمو التجارة الدولية، يضع دول مجلس التعاون الخليجي في مكانة رائدة في الاتجاهات الاقتصادية العالمية في المستقبل. 
ورجحت أن يستمر تركيز المنطقة على الابتكار، وخاصة في مجال الزراعة والتكنولوجيا المستدامة، في جذب الاهتمام والاستثمار العالميين، ما يشير إلى أفق واعد للمسيرة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، مختتمة بالتأكيد على أن الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي وسط الظروف الصعبة، أدت إلى ظهور حلول مبتكرة مثل الزراعة العمودية والاستزراع المائي، وجذب استثمارات كبيرة في الشركات الناشئة والمشاريع الزراعية التي تهدف إلى زيادة الاكتفاء الذاتي وتأثير التجارة العالمية.

الإمارات
السعودية
مجلس التعاون الخليجي
القطاع الصناعي
الاستثمار
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