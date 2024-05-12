"دبي كوميرسيتي" تشارك في "سيملس الشرق الأوسط 2024"

دبي (الاتحاد)

أعلنت "دبي كوميرسيتي"، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" و"وصل" العقارية، عن مشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2024"، والتي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري.

وتأتي مشاركة "دبي كوميرسيتي" في الفعالية التي تشكل منصةً رائدةً للقاء رواد الأعمال والمبدعين وغيرهم من الجهات المعنية لرسم ملامح مستقبل التجارة الرقمية، انطلاقاً من موقعها كمُساهم استراتيجي وفاعل في الاقتصاد الرقمي من خلال التركيز على محور التجارة الرقمية، إلى جانب حرصها على استعراض باقتها المتميزة من الخدمات والحلول والمزايا التي تُسهم في تسهيل مزاولة الأعمال على الشركات من مختلف القطاعات، وفي جذب المستثمرين العالميين إلى إمارة دبي ودولة الإمارات.

وبهذا الصدد، قال فيصل جاسم، مدير إدارة أول للمبيعات في دبي كوميرسيتي: "تلتزم دبي كوميرسيتي بدفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي وتنفيذ خطط التحول الرقمي الشامل والتطور التكنولوجي في إمارة دبي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. إذ نواصل جهودنا الرامية لدفع الابتكار وإحداث نقلة نوعية في نهج أعمال الشركات وتسريع وتيرة نموها في العالم الرقمي، بما يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية إلى دبي، ويعزز موقع الإمارة بوصفها حاضنة للشركات العالمية ومنصة لنموها وإدارة عملياتها التوسعية على المستوى الإقليمي، وصولاً إلى ترسيخ مكانتها كعاصمة عالمية رائدة للاقتصاد الرقمي".

وأضاف جاسم: "تعمل الشركات المسجلة في دبي كوميرسيتي ضمن باقةٍ متنوعة من القطاعات، أبرزها قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي تشغل فيه الشركات نسبة 53%، يليه قطاع النقل والتخزين بنسبة إشغال تبلغ 12%، ثم قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 11%، وقطاع المعلومات والاتصال بنسبة 9%، والأنشطة الإدارية والخدمات المساندة بنسبة 4%. كما وصلت نسبة الشركات التي تعتمد عملياتها وأنشطتها على حلول التجارة الرقمية والتكنولوجيا والحلول الإلكترونية تحت مظلة دبي كوميرسيتي إلى 45%".

ومن المقرر أن تستعرض المنطقة الحرة باقة من الخدمات والحلول الذكية بما فيها التي توفرها للشركات، من بينها خدمة "لوجي - فلو" لدمج العمليات اللوجستية للشركات الصغيرة والمتوسطة بتقنية البلوك تشين، والتي تُسهم في خفض تكاليف هذه الفئة من الشركات، وفي تعزيز مرونة وكفاءة عملياتها اللوجستية بشكلٍ عام وعمليات التجارة الرقمية بشكلٍ خاص.