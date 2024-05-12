«غرفة الشارقة» تنظيم 365 لقاء عمل مع الشركات الهندية



الشارقة (الاتحاد)

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، أعمال بعثتها التجارية في جمهورية الهند، نجحت من خلالها بتنظيم أكثر من 365 لقاء عمل ثنائي، بين ممثلي الشركات الأعضاء في البعثة التجارية مع أكثر من 220 شركة هندية تعمل في عدة قطاعات اقتصادية وصناعية، ومجالات استثمارية.

وعقدت البعثة في محطتها الثانية في مدينة مومباي ملتقى أعمال الشارقة والهند، بحثت من خلاله فرص تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي في مختلف مجالات التجارة والصناعة، فضلاً عن التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في كل من الشارقة ومومباي وتشجيع مجتمعات الأعمال على الاستثمار في القطاعات والمجالات التي تتناسب مع الرؤية الاقتصادية للبلدين.

وشهد الملتقى عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبدالله حسين المرزوقي قنصل عام دولة الإمارات في جمهورية الهند.

ونظمت بعثة غرفة الشارقة خلال الملتقى أكثر من 205 لقاء عمل ثنائي، جمع ممثلي الشركات الأعضاء في البعثة التجارية مع أكثر من 110 شركة هندية تعمل في مدينة مومباي، بالإضافة إلى إجراء حوارات مع صنّاع القرار من القطاعين الحكومي والخاص بهدف تبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية وبحث سبل تعزيز التعاون والوصول إلى عقد شراكات تخدم القطاع الخاص، وتلبي تطلعاتهم في زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة مشاريع في قطاعات متنوعة.

زيادة الاستثمارات المشتركة

وفي كلمته التي ألقاها في افتتاح الملتقى، أكد عبد الله سلطان العويس، أن زيارة بعثة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى مومباي خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة الشارقة والهند، ولا سيما أن مومباي تمثل مركزاً تجارياً عالمياً، وتعد وجهة مثالية للبعثة التي تتوقع أن يلعب مجتمع الأعمال والشركات العاملة فيها دوراً محورياً في تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات المشتركة، وزيادة عدد الشركات الهندية العاملة في الشارقة، اعتماداً على العلاقات التاريخية الراسخة بين دولة الإمارات والهند، والتي تعززت أكثر باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي ساهمت على مدار العامين الماضيين في تعزيز التجارة الثنائية بين الإمارات والهند التي بلغت 84.5 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من شهر أبريل 2022 وحتى شهر مارس 2023، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2027.

وجدد العويس دعوة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مجتمع الأعمال في مومباي إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها دولة الإمارات عموماً وإمارة الشارقة خصوصاً، والتي تشمل قطاعات حيوية متنوعة، مؤكداً حرص الغرفة على التعاون مع بيئة الأعمال في الهند لتوسيع الشراكات القائمة وتبادل الخبرات والبحث عن فرص جديدة تسهم في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين، وتعزيز الصادرات المتبادلة بعد أن بلغت صادرات الهند إلى الإمارات ما قيمته 31.60 مليار دولار خلال 2023، بينما بلغت واردات الهند من دولة الإمارات خلال نفس الفترة 53.23 مليار دولار، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تعكس قوة العلاقات الاستثمارية بين البلدين، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند قرابة 17 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2023، ما جعلها في المرتبة السابعة عالمياً والأولى عربياً، بينما بلغت الاستثمارات الهندية في الإمارات 8 مليارات دولار، لتحل في المركز الثاني عالمياً، وبذلك تبلغ قيمة الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والهند 25 مليار دولار يتجه منها 70% من الإمارات إلى الهند.