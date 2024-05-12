«الدار» تسلم 1800 وحدة سكنية في أبوظبي العام الحالي

سيد الحجار (أبوظبي)

تباشر شركة الدار العقارية خلال العام الحالي، إنجاز وتسليم نحو 1800 وحدة سكنية وقطعة أرض ضمن 7 مشاريع، منها 6 مشاريع توفر نحو 1700 وحدة سكنية، وتشمل «نويا» و«نويا فيفا» و«نويا لوما» و«ياس إيكرز ذا ماغنوليا» و«دالياز» في جزيرة ياس، و«ذا ديونز» في جزيرة السعديات، إضافة إلى 71 قطعة أرض بمشروع «القرم».

وأكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار لـ«الاتحاد»، التزام «الدار» بتنفيذ مشاريعها وفق الخطط الزمنية المحددة، تمهيداً لتسليمها في المواعيد المحددة للمشترين، ما يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة وبالسوق العقاري في أبوظبي.

ويوفر مشروع «نويا» السكني في جزيرة ياس 510 منازل تاون هاوس، فيما يضيف «نويا فيفا» 480 وحدة سكنية جديدة، تشمل فللاً تضم أربع غرف نوم، ومنازل «تاون هاوس» بغرفتين أو ثلاث غرف نوم، كما يوفر «نويا لوما» 189 فيلا مستقلة، فيما يضم مشروع «ياس إيكرز ذا ماغنوليا» 312 فيلا وتاون هاوس في المجمّع السكني «ياس إيكرز»، كما يضم مشروع «دالياز»، ضمن «ياس إيكرز» 120 فيلا.

ويتضمن مشروع «ذا ديونز» 83 فيلا، مكوّنة من أربع وخمس غرف نوم، حيث يعد المشروع بمثابة المرحلة الأخيرة من مشروع «السعديات ريزيرف» بجزيرة السعديات، فيما توفر المرحلة الثانية من مشروع «القرم» نحو 71 قطعة أرض.

وأوضح فلكناز أن الشركة تواصل طرح المزيد من المشاريع خلال العام الحالي، حيث بلغت مبيعات المشاريع التطويرية داخل الإمارات وخارجها خلال الربع الأول من العام الحالي 6.3 مليار درهم، بزيادة 39% على أساس سنوي مع إطلاق 3 مشاريع جديدة في الربع الأول.

وارتفع إجمالي مبيعات الدار في دولة الإمارات بنسبة 46% على أساس سنوي ليصل إلى 6.1 مليار درهم، مدفوعاً بالطلب القوي على المشاريع الجديدة والحالية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

وفي الربع الأول من عام 2024، أطلقت الدار ثلاثة مشاريع جديدة في أبوظبي هي سما ياس، ومنارات ليفينج 2، ونوران ليفينج.

وأوضح فلكناز أنه استجابةً للطلب المتزايد، تواصل الشركة المضي في تطوير مخزونها المتنوع من الأراضي وإطلاق مشاريع جديدة، بما في ذلك إطلاق المخطط الرئيسي الثاني في دبي خلال مايو والإطلاق المرتقب لمشروع تطويري فاخر على الواجهة البحرية في جزيرة الفاهد خلال النصف الثاني من عام 2024.

وارتفع صافي أرباح شركة الدار العقارية بنسبة 87.8% ليصل إلى 1.57 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 835.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة 5.6 مليار درهم في الربع الأول 2024 مقابل إيرادات قدرها 3.056 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2023 بنمو قدره 83%. وأوضح فلكناز أن قائمة المشاريع قيد الإنشاء بمحفظة الدار العقارية حالياً تقدر بنحو 25 مليار درهم، ويتوقع تسليمها خلال 3 إلى 4 سنوات، موضحاً أن الشركة باعت خلال العام الماضي أكثر من 7 آلاف وحدة ما بين شقق وفلل سكنية.

وأشار فلكناز إلى زيادة مبيعات الشركة في مصر خلال العام الماضي، مشيراً إلى وجود فرص واعدة لنمو الأعمال في مصر، في ظل ما تشهده البلاد من تطورات إيجابية ملحوظة خلال الفترة الحالية، مع الإعلان عن المشروع الاستراتيجي لتطوير منطقة رأس الحكمة بالشراكة بين الإمارات ومصر.

وأوضح أن المشاريع التطويرية لشركة الدار العقارية شهدت طلباً قوياً من جانب المستثمرين والمستخدمين النهائيين، حيث شكل المشترون الأجانب «الدوليون والمقيمون» 66%، تمثل 16 مليار درهم من مبيعات الشركة في دولة الإمارات خلال العام الماضي، والبالغة 24.28 مليار درهم.

ووصلت مبيعات مجموعة «الدار» ككل إلى 27.9 مليار درهم العام الماضي، شاملة مبيعات «سوديك» المصرية، والتي استحوذت عليها «الدار» و«القابضة» نهاية العام 2021.