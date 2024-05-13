مجموعة الإمارات تسجّل أرباحاً سنوية بقيمة 18.7 مليار درهم

حققت مجموعة الإمارات أرباحاً سنوية قياسية بلغت 18.7 مليار درهم (5.1 مليار دولار أميركي)، بنمو 71% مقارنة بأرباح السنة السابقة البالغة 10.9 مليار درهم (3 مليارات دولار).

وأظهر تقرير السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، أن إيرادات المجموعة بلغت 137.3 مليار درهم (37.4 مليار دولار)، بنمو 15% عن نتائج السنة السابقة.وبلغت الأرصدة النقدية للمجموعة 47.1 مليار درهم (12.8 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، بنمو 11% عن السنة السابقة.وبلغ إجمالي أرباح المجموعة خلال العامين الماضيين 29.6 مليار درهم، متجاوزة خسائر فترة الجائحة البالغة 25.9 مليار درهم خلال الفترة 2020- 2022.

وسجلّت كلٌ من طيران الإمارات ودناتا ارتفاعاً كبيراً في الأرباح والإيرادات، حيث توسّعت عمليات المجموعة في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب القوي من العملاء على منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية.وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "أرست مجموعة الإمارات مجدداً معايير جديدة في الصناعة بتسجيل أداء قياسي في نتائجها السنوية، وهو إنجاز تحقق كثمرة للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله” وسياسات حكومة دبي وأنظمتها المتقدمة، التي كان لها الفضل في تحقيق هذا الإنجاز".وأضاف سموه: "شهدنا على مدار العام نمواً في الطلب على النقل الجوي والخدمات المتعلقة بالسفر حول العالم، وتمكنا من تحقيق نتائج هائلة نتيجة للمرونة والسرعة التي نتحلى بها في التعاطي مع المتغيرات، والآن نجني ثمار سنوات من الاستثمارات المتواصلة في منتجاتنا وخدماتنا،وفي بناء شراكات قوية، وتعزيز قدرات كوادرنا وموظفينا ".

وقال سموه: "تمكنت طيران الإمارات ودناتا من صياغة نماذج أعمال ناجحة تنطوي على المزايا الفريدة التي تتمتع بها دبي، ومن ثمّ توليد قيمة هائلة للإمارة والمجتمعات التي نخدمها في جميع أنحاء العالم، فيما يعزز الوضع المالي الممتاز للمجموعة اليوم، من ثقتنا في المستقبل لتحقيق مزيد من النمو والنجاح، كما يتيح لنا الاستثمار في تقديم منتجات وخدمات أفضل وتوفير قيمة أكبر للعملاء والشركاء".

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد: "ندخل السنة المالية 2024/ 2025 على أسس قوية لتحقيق النمو المستمر، حيث ستتسلم طيران الإمارات 10 طائرات جديدة من طراز A350".وتابع سموه: "بالنظر إلى المستقبل، أعلنت حكومة دبي عن خطط لبدء المرحلة التالية من التوسعات في مطار آل مكتوم الدولي، الذي سيشكل المركز الجديد لعمليات طيران الإمارات ودناتا. ومن شأن هذا الاستثمار البالغة قيمته 128 مليار درهم (35 مليار دولار) أن يعزز البنية التحتية لقطاع الطيران والخدمات اللوجستية في دبي، ما يدعم الخطط التنموية في الإمارة ويدفع نمو طيران الإمارات ودناتا".

وارتفعت السعة الإجمالية لطيران الإمارات من الركاب والشحن بنهاية السنة المالية 2023/ 2024 بنسبة 20% إلى 57.7 مليار طن كيلومتري، لتواصل التعافى إلى مستويات قريبة لما قبل الجائحة.وسجلت طيران الإمارات أرباحاً قياسية بلغت 17.2 مليار درهم (4.7 مليار دولار أميركي)، متجاوزة أرباح العام الماضي البالغة 10.6 مليار درهم (2.9 مليار دولار أميركي)، وهامش ربحي استثنائي نسبته 14.2%، ما يُعد أفضل أداء في تاريخ الناقلة.ونقلت طيران الإمارات 51.9 مليون راكب، بنسبة نمو 19% في السنة المالية 2023/ 2024، مع ارتفاع السعة المقعدية بنسبة 21%.ونقلت الإمارات للشحن الجوي 2.2 مليون طن من البضائع حول العالم في السنة المالية 2023/ 2024، بنمو 18% عن السنة السابقة.وسجلت ذراع الشحن في طيران الإمارات إيرادات قوية بلغت 13.6 مليار درهم (3.7 مليار دولار أميركي)، لتساهم بنسبة 11% من إجمالي إيرادات الناقلة.وبنهاية السنة المالية 2023/ 2024، بلغ إجمالي أسطول طائرات الإمارات للشحن الجوي 11 طائرة بوينج F777.

وتتوقع ذراع الشحن في طيران الإمارات البدء في تسلّم 5 طائرات بوينج F777 إضافية اعتباراً من منتصف عام 2024.وواصلت طيران الإمارات الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية للمدفوعات المتعلقة بالطائرات وسددت مبلغاً إضافياً قدره 2.2 مليار درهم (596 مليون دولار أميركي) من إجمالي 17.5 مليار درهم (4.8 مليار دولار أميركي) جمعتها خلال الجائحة.

وأنهت طيران الإمارات السنة المالية بأعلى مستوى من الأرصدة النقدية على الإطلاق بقيمة 42.9 مليار درهم، بنمو نسبته 15% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.إلى ذلك ارتفعت أرباح دناتا في السنة المالية 2023/ 2024 بنسبة 330% إلى 1.4 مليار درهم.وارتفع إجمالي إيرادات دناتا بنسبة 29% ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 19.2 مليار درهم.









