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«أدنيك» تعقد شراكة استراتيجية مع «ماتر»

«أدنيك» تعقد شراكة استراتيجية مع «ماتر»
14 مايو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة أدنيك، من خلال ذراعها لتنظيم الفعاليات كابيتال للفعاليات، عن شراكة استراتيجية مع ماتر ( MATTER )، لتطوير المعرفة وتعزيز الابتكار في المنطقة والعالم.
وقال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية لحظة محورية في التطور التكنولوجي في المنطقة، حيث ستسلط الضوء على الابتكارات المتطورة والتقنيات الأساسية التي تشكل مستقبلنا، وستساهم هذه الشراكة في تعزيز التعاون والإبداع والتقدم بين أعظم العقول على الصعيدين الدولي والمحلي».
وأوضح أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستجلب التقدم في التقنيات البيئية والصحية والمجتمعية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.

أدنيك
الابتكار
التكنولوجيا
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