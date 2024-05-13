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اقتصاد

الإمارات تشارك في قمة المواهب العالمية الأولى في هونغ كونغ

رؤساء الوفود المشاركون في أعمال القمة (من المصدر)
14 مايو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت وزارة الاقتصاد في قمة «المواهب العالمية الأولى 2024»، التي عُقدت في مركز هونغ كونغ للمؤتمرات والمعارض في وان تشاي مؤخراً.
وقدمت الوزارة ورقة عمل بعنوان «إطلاق العنان للنجاح: أفضل الممارسات في سياسات جذب المواهب والاحتفاظ بها في دولة الإمارات»، استعرضت من خلالها جهود الدولة وتجربتها الريادية في تهيئة بيئة تنافسية لاستقطاب واستبقاء المواهب وأصحاب العقول اللامعة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، وكذلك السياسات التي تبنتها لجذب المواهب والاحتفاظ بها.
وسلطت فاطمة الهاجري، مدير إدارة جذب الاستثمار والمواهب بوزارة الاقتصاد، الضوء على أبرز ملامح «الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب»، ودورها في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للمواهب العالمية، إضافة إلى المبادرات التي انتهجتها الدولة منذ إطلاق هذه الاستراتيجية في العام 2021، والتي من شأنها توفير المناخ المناسب للمواهب وأصحاب الكفاءات، وخلق المزيد من الفرص والممكنات. وأشارت الهاجري إلى أن لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية نجحت في تنفيذ أكثر من 90% من المبادرات والمشاريع المنبثقة عن «الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب»، ومن أبرزها المبادرات المرتبطة بمنظومة الإقامات بشكل عام والإقامة الذهبية والخضراء بشكل خاص.

الإمارات
هونغ كونغ
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وزارة الاقتصاد
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