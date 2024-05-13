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«إي آند الإمارات» تسجل أسرع اتصال بالإنترنت

«إي آند الإمارات» تسجل أسرع اتصال بالإنترنت
14 مايو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، أمس، تسجيلها لأسرع اتصال بالإنترنت في العالم عن طريق شبكة الجيل الخامس وبسرعة بلغت 30.5 جيجابت في الثانية، حيث يمثل هذا الإنجاز علامةً فارقةً في مسيرة الشركة في شبكة الجيل الخامس المتقدمة.
وكشفت الشركة عن هذا الإنجاز العالمي خلال عرضٍ توضيحي نُظّم على هامش قمة قادة قطاع الاتصالات لمجلس سامينا 2024، والتي تضم تحالف شركات الاتصالات والمنظمات غير الربحية ومشغلي الاتصالات.
وأكد خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في «إي آند الإمارات» أهمية تحقيق هذا الإنجاز المتمثل بتسجيل أسرع اتصال بشبكة الجيل الخامس في العالم، إذ يتيح ذلك الاستفادة من كامل الإمكانات لتقنية الجيل الخامس، وتمكين الخدمات والتطبيقات المبتكرة التي من شأنها المساهمة في تطوير المجتمع والاقتصاد.
وقال: إن استثمار «إي آند الإمارات» المستمر في شبكتها وتقنياتها يتوافق مع الأجندة الرقمية لدولة الإمارات، ويؤكد التزامها بتقديم خدمات رقمية متميزة، ومن خلال اعتماد أحدث حلول شبكات الجيل الخامس تسعى «إي آند الإمارات» إلى أن تقدم للعملاء تجارب رقمية متميزة، وتمهيد الطريق لحقبة شبكات الجيل السادس أيضاً بحلول عام 2030، تماشياً مع خريطة الطريق الشاملة لتطوير شبكات الجيل السادس التي كشفت عنها هيئة تنظيم الاتصالات مؤخراً.

الإمارات
الإنترنت
شبكة الجيل الخامس
اتصالات
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